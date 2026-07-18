Pietra Ligure, è ufficiale il ritorno di Gianmarco Insolito

Se ne parlava già a metà giugno. Il dg Filadelli aveva confermato l’intenzione di trovare un accordo i primi di luglio. E oggi ecco l’ufficialità: Gianmarco Insolito è di nuovo un calciatore del Pietra Ligure. Il club l’ha annunciato con tanto di video sui propri canali social.

Dopo l’esperienza al Celle Varazze, la sua prima in Serie D, l’attaccante torna in Eccellenza in quella che per tanti anni è stata la sua casa. Dopo il ritorno di Andreetto, i biancocelesti ritrovano un altra freccia da inserire nell’arco di mister Moraglia.