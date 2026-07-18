  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Eccellenza

Pietra Ligure, è ufficiale il ritorno di Gianmarco Insolito

L'attaccante ritrova i colori biancocelesti dopo l'annata al Celle Varazze

Eccellenza: Pietra Ligure vs Arenzano

Se ne parlava già a metà giugno. Il dg Filadelli aveva confermato l’intenzione di trovare un accordo i primi di luglio. E oggi ecco l’ufficialità: Gianmarco Insolito è di nuovo un calciatore del Pietra Ligure. Il club l’ha annunciato con tanto di video sui propri canali social.

Dopo l’esperienza al Celle Varazze, la sua prima in Serie D, l’attaccante torna in Eccellenza in quella che per tanti anni è stata la sua casa. Dopo il ritorno di Andreetto, i biancocelesti ritrovano un altra freccia da inserire nell’arco di mister Moraglia.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.