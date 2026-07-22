Pietra Ligure, dal prossimo anno scolastico via al servizio Pedibus per la scuola primaria Sordo

Pietra Ligure. L’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Pietra Ligure ha deciso di attivare, per il prossimo anno scolastico 2026-2027 e in via sperimentale, il servizio Pedibus, rivolto agli alunni della scuola primaria “Dottor Sordo”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 settembre.

L’iniziativa, completamente gratuita, è promossa dall’assessorato alla pubblica istruzione in collaborazione con le sezioni di Pietra Ligure dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che, con la loro presenza ed esperienza, accompagneranno i bambini in totale sicurezza lungo i percorsi stabiliti.

Per tutte le informazioni, l’iscrizione, gli orari, i punti di ritrovo previsti e la domanda di adesione è possibile prendere contatto con l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune (019/62931750, publica.istruzione@comunepietraligure.it) o visitare il sito istituzionale.

“Il Pedibus unisce sostenibilità, socializzazione e un concreto aiuto alle famiglie nella gestione quotidiana. Oltre al valore ecologico, è una iniziativa che si configura come un vero e proprio servizio a supporto dei genitori. Affidare i bambini a figure qualificate permette di evitare le tipiche criticità legate al momento dell’entrata a scuola: la ricerca del parcheggio, il traffico e le corse contro il tempo. Un risparmio di tempo prezioso che agevola la conciliazione tra i ritmi lavorativi e la gestione familiare. Al contempo, per i più piccoli rappresenta un’occasione unica per socializzare e imparare il rispetto per l’ambiente e l’importanza della mobilità attiva, unita al valore educativo dell’entrare in contatto con il mondo del volontariato” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi, l’assessore alla pubblica istruzione Marisa Pastonino e il consigliere delegato all’ambiente Giovanni Liscio.

“Siamo davvero contenti di attivare questo servizio, squisitamente gentile, inclusivo, simpatico, rispettoso del benessere dei ragazzi Crediamo possa essere una bellissima novità che attende le nostre bambine e i nostri bambini per il prossimo anno scolastico 2026-2027. Il Pedibus è molto più di un modo per andare a scuola: è un progetto intergenerazionale che promuove salute e autonomia, contribuendo a una città più vivibile. Senza dimenticare l’impatto ambientale: per ogni chilometro percorso a piedi si risparmiano in media circa 150-200 grammi di CO₂. Moltiplicato per l’intero anno scolastico, parliamo di tonnellate di emissioni in meno, con una riduzione del caos d’auto davanti agli istituti. Grazie fin da subito alle famiglie e a tutte le bambine e tutti i bambini che aderiranno e ai volontari e ai presidenti delle sezioni pietresi dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la cui preziosa collaborazione rende possibile e sicuro questo servizio”, concludono il sindaco, l’assessore e il consigliere.