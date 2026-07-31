Pietra Ligure, controlli della polizia locale: sgomberi e sequestri sulle spiagge

Prosegue con determinazione l’attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio condotta dal Comando di Polizia Locale di Pietra Ligure.

Nel corso del mese di luglio, gli agenti hanno intensificato l’attività di presidio del territorio, nell’ottica di garantire maggiore sicurezza e tutela, il rispetto delle regole di convivenza civile e la decorosa fruibilità degli spazi pubblici a beneficio di residenti e ospiti.

Tra gli interventi di maggior rilievo effettuati sul litorale, si segnala l’operazione condotta sugli arenili di ponente e di levante per il contrasto all’occupazione abusiva delle spiagge libere, in violazione dell’art. 4, lett. b dell’Ordinanza Balneare del Comune di Pietra Ligure (n. 11 del 19.05.2026). L’operazione ha portato alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzature lasciate incustodite oltre l’orario consentito, tra cui circa 20 ombrelloni, oltre 25 sedie e sdraio, tende e vari accessori da spiaggia, restituendo alla collettività la piena e libera fruizione degli arenili.

Parallelamente, l’attività di pattugliamento nell’ambito del mercato settimanale, delle vie del centro storico e dei luoghi a maggior affluenza ha permesso di garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali.

Tra i diversi interventi, la tempestività degli agenti e il supporto della Centrale Operativa – coadiuvati dalla preziosa collaborazione di un cittadino – hanno permesso di risolvere tempestivamente un episodio di furto ai danni di un esercizio commerciale di via Matteotti, portando a rintracciare la responsabile, alla restituzione della refurtiva e al completo risarcimento del danno.

“I risultati conseguiti nel mese di luglio dimostrano l’efficacia dell’assetto operativo messo in campo e la professionalità del nostro Comando di Polizia Locale – dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla Polizia Locale Umberto Bona – La presenza costante e puntuale degli agenti sul territorio rappresenta un presidio fondamentale per la prevenzione dei reati e per la tutela del decoro urbano”.

“Il piano di controlli e il capillare monitoraggio attuati in questo primo scorcio d’estate saranno naturalmente replicati e mantenuti con la stessa intensità per tutto il mese di agosto, con l’obiettivo prioritario di assicurare sicurezza e tutela del territorio e a tutti i nostri cittadini e ai numerosi turisti una stagione estiva serena e sicura. Grazie al Comandante e a tutti gli agenti della Polizia Locale per il quotidiano impegno profuso al servizio della nostra comunità” concludono il sindaco e il consigliere.