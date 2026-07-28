Pietra Ligure celebra i 200 anni della Stadtkapelle di Offenburg: nel 2027 ventennale dello storico gemellaggio

Si è conclusa con successo e una straordinaria accoglienza la visita istituzionale a Offenburg della delegazione di Pietra Ligure, guidata dal sindaco Luigi De Vincenzi, insieme all’Assessore al Turismo e Cultura Daniele Rembado e al Presidente del Comitato per il Gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg Silvano Ferrua.

Gli amministratori pietresi sono stati ospiti della città gemellata da venerdì 24 a domenica 26 luglio u.s. in occasione delle celebrazioni per lo storico traguardo dei 200 anni della Stadtkapelle di Offenburg, sodalizio musicale presieduto da Jess Haberer.

Una tre giorni intensa e proficua, caratterizzata da un ricco programma di incontri operativi, tavoli di confronto e momenti di festa. Il momento culminante del soggiorno è stato il solenne ed emozionante “Großes Jubiläumskonzert, un grande evento di musica e cultura che ha coinvolto più di mille spettatori.

“Torniamo da Offenburg con la certezza che il sodalizio tra le nostre comunità è una risorsa viva, dinamica e preziosa. Un’amicizia profonda e sincera e una visione europea comune nel segno della fraternità e della cultura. Un legame storico che guarda con entusiasmo ai 20 anni di gemellaggio nel 2027 e rafforza il valore della cittadinanza europea tra istituzioni, cittadini e, soprattutto, giovani. Al di là della solennità istituzionale, ogni momento della visita ha confermato la forza di un rapporto solido, fatto di stima reciproca e di una cooperazione viva che si concretizza quotidianamente in mille attività condivise, scambi culturali, turistici e sociali realizzati sia a Pietra Ligure che ad Offenburg” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi insieme all’assessore Daniele Rembado e al presidente Silvano Ferrua.

“Particolarmente significativa, e a noi molto cara, è la foto di gruppo scattata durante le celebrazioni: un’immagine simbolo che racchiude il valore del percorso fatto insieme, unendo idealmente il passato, il presente e il futuro del sodalizio. Un abbraccio ideale che va da Edith Schreiner, che il 29 settembre 2007 sottoscrisse insieme a noi l’atto ufficiale di nascita del gemellaggio, a Marco Steffens, il Sindaco che dal 2018 ad oggi ha continuato far crescere la nostra collaborazione con straordinaria passione e dedizione. Un cammino condiviso ormai lungo quasi vent’anni di cui siamo profondamente orgogliosi – continuano De Vincenzi, Rembado e Ferrua – I costanti scambi turistico, culturali, educativi e di buone pratiche dimostrano sempre più come il gemellaggio non sia un mero atto formale, ma un’esperienza quotidiana di crescita comune”.

“La Stadtkapelle, esempio virtuoso di questo “ponte” culturale partecipato e vivo, è un’istituzione particolarmente cara e vicina al cuore di tutti i pietresi che, ogni anno, attendono con grande affetto ed entusiasmo il tradizionale concerto che il gruppo musicale tiene a Pietra Ligure. Per la nostra Amministrazione, la promozione dei valori europei rappresentano una priorità strategica e un impegno concreto. Un percorso virtuoso che trova conferma in molte iniziative e si traduce in progetti educativi di alto profilo, come il concorso scolastico “An Europe for me”, che porterà nel prossimo mese di ottobre, e per la seconda volta, 15 studenti della scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini” a Offenburg e Strasburgo, offrendo alle giovani generazioni un’esperienza diretta di appartenenza europea”.

“Un ringraziamento sincero alla Città di Offenburg e al suo Sindaco Marco Steffens, al Circolo dell’Amicizia e alla Stadtkapelle al suo Presidente Jess Haberer per il graditissimo invito e la straordinaria accoglienza”, concludono De Vincenzi, Rembado e Ferrua.