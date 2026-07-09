Pietra Ligure, al via le pratiche con la Soprintendenza per il restauro della statua di San Nicolò

Pietra Ligure. Don Giancarlo Cuneo, parroco di Pietra Ligure, ha annunciato il via alle pratiche per il restauro con la Sovrintendenza della statua di San Nicolò che si è danneggiata nella serata di ieri, 8 luglio, al termine della tradizionale processione per le vie del centro cittadino.

Nella serata di ieri Pietra Ligure ha celebrato la tradizionale festa del Miracolo di San Nicolò, ricorrenza che ricorda il prodigioso evento del 1525 quando, secondo la tradizione, il santo salvò la popolazione pietrese dal flagello della peste.

Proprio al termine della processione, però, si è verificato un incidente. Durante il rientro della statua di San Nicolò all’interno della basilica, la statua (per cause ancora da accertare) è precipitata in terra, riportando danni ingenti sia per quanto riguarda la testa che gli arti.

Resta ora da valutare l’entità dei danni riportati dalla statua e gli eventuali interventi necessari per il suo restauro.

La statua, chiamata San Nicolò d’estate perché viene portata in processione a luglio in occasione della festa del miracolo, diversamente dal gruppo statuario chiamato San Nicolò d’inverno che viene portato in processione il 6 dicembre, festa patronale, è arrivata nel giugno 1779 a Pietra, ma la sua creazione risale presumibilmente alla fine del Seicento.

Don Giancarlo ha espresso dispiacere per l’accaduto, sottolineando però che l’importante è che nessuno dei portatori si sia ferito. Si pensa subito a rimettere in sesto la statua per la processione dell’ 8 luglio 2027 : “Abbiamo un anno di tempo per aggiustarla”.