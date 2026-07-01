Pietra Ligure, affidato al raggruppamento Atiproject il progetto del nuovo Santa Corona

Liguria. Il raggruppamento temporaneo di imprese Atiproject srl si è aggiudicato l’appalto indetto da Ire spa per la progettazione di fattibilità tecnico economica della riqualificazione funzionale e strutturale del Santa Corona di Pietra Ligure. La realizzazione del progetto da parte di Atiproject cuba circa cinque milioni e centomila euro.

L’intero piano di restyling dell’ospedale prevede un investimento di 244 milioni di euro, interamente finanziati da fondi pubblici ai sensi dell’articolo 20 della L.67/1988 (che disciplina l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico) con una quota statale pari al 95% dell’investimento e una quota regionale pari al 5%.

A valle della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, nei primi mesi del 2027 si avvierà l’appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per uno dei più grandi investimenti sanitari pubblici degli ultimi decenni – spiega l’assessore all’Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone -. Il Santa Corona, insieme al nuovo Felettino, Galliera, Erzelli e al plesso unico di Taggia, è tra le nuove strutture che rivoluzioneranno e renderanno più efficiente la rete sanitaria ligure. Lasciamo che i progettisti facciano bene il loro lavoro; il nostro obiettivo è arrivare nei prossimi mesi alla conclusione del progetto e andare in gara il prima possibile. Il rinnovato Santa Corona avvierà una trasformazione profonda e indispensabile, un impegno concreto per una sanità più moderna, più vicina ai cittadini e più capace di rispondere alle esigenze del territorio”.

“L’affidamento della progettazione – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – rappresenta un passaggio concreto verso la realizzazione di un ospedale moderno, sicuro e all’altezza delle esigenze del territorio. Il nuovo Santa Corona sarà una struttura di riferimento per il Ponente ligure, progettata per garantire percorsi di cura più efficienti, tecnologie all’avanguardia e spazi adeguati ai bisogni di pazienti e operatori sanitari. Con 390 posti letto, un Dea di secondo livello, una nuova piastra tecnologica e l’elisuperficie in copertura, questo intervento segna l’avvio di una trasformazione attesa da anni e conferma l’impegno della Regione nel rafforzare la sanità pubblica attraverso investimenti strategici e di lungo periodo”.

Il progetto di riqualificazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure prevede la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero nell’area dell’attuale presidio mediante parziale sostituzione degli attuali padiglioni. Il nuovo edificio ospedaliero, sede di dea di secondo livello, ospiterà 390 posti letto, di cui 23 posti tecnici e si svilupperà su 5 livelli fuori terra: i primi due dedicati alla piastra tecnologica, che ospita gli ambienti di diagnosi e cura; un piano tecnico, in cui saranno presenti le principali tecnologie a supporto; gli ultimi due piani dedicati alla degenza e ulteriori servizi. La nuova elisuperficie è prevista in copertura.