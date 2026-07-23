Piazza Vittorio Veneto a Varazze, il Comune precisa: “La sospensione del cantiere non è una bocciatura del progetto”

Vrazze. In merito al provvedimento adottato dal Tribunale Amministrativo Regionale relativo all’intervento di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, l’Amministrazione comunale di Varazze “ritiene opportuno precisare che la sospensione cautelare del cantiere disposta non rappresenta in alcun modo una bocciatura del progetto o delle opere previste”.

“Si tratta di un mero provvedimento d’urgenza concesso dal Giudice, esclusivamente sulla base di un esame preliminare dei fatti, così come rappresentati dai ricorrenti, inaudita altera parte, ossia in una fase iniziale del procedimento, in cui il Comune non abbia ancora avuto la possibilità di costituirsi in giudizio ed esporre le proprie ragioni. Il decreto è stato adottato in attesa dell’udienza camerale fissata per il prossimo 5 agosto, nel corso della quale il TAR sarà chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotte da entrambe le parti – spiega il sindaco Luigi Pierfederici -. L’eventuale decisione che sarà assunta in quella sede riguarderà esclusivamente la richiesta di sospensione dei lavori. L’effettivo esame del ricorso nel merito avverrà invece in una fase successiva del giudizio, quando il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità degli atti impugnati”.

“L’Amministrazione comunale ribadisce la piena fiducia nell’operato degli uffici e nella correttezza del procedimento amministrativo seguito, confidando che il confronto processuale consentirà di rappresentare compiutamente la legittimità dell’azione amministrativa intrapresa e restando in fiduciosa attesa delle determinazioni che il TAR assumerà nel corso dello svolgimento del giudizio”, conclude.