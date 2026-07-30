Piano sociosanitario, il sindaco e l’assessore di Calice Ligure: “Per l’ambito sociale necessario sistema performante”

Calice L. “Siamo di fronte ad una riorganizzazione radicale dell’intero sistema. Molte le complessità legate all’istituzione di nuove modalità organizzative e molte le incognite legate ad un’iniziativa di tal portata. Non possiamo che ringraziare chi tecnicamente si stia adoperando per raggiungere una conclusione che per quanto possibile soddisfi le utenze, i territori, le istituzioni coinvolte e gli operatori sociosanitari coinvolti in prima persona in tale processo”

Così il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi e l’assessore al sociale Enrica Brambilla in merito al nuovo PSIR (Piano Sociosanitario Integrato Regionale).

“In un recente incontro col direttore sociosanitario di ATS Liguria Pierluigi Vinai è emersa la volontà di proseguire nell’ambito di nostra competenza con un progetto pilota legato alla decisione di istituire una struttura consortile quale forma giuridica adatta a tale finalità organizzativa. Ritengo però utile e corretto nei confronti di tutti precisare che per quanta attenzione venga posta sull’argomento si sia ancora lontani dall’avere certezze o risultati concreti” aggiungono Comi e Brambilla.

“Riportando le parole dello stesso direttore Vinai, che ringraziamo per la sua presenza e per il contributo offerto, condivise dai sindaci e dagli assessori presenti in rappresentanza di diversi enti locali, vanno evidenziate giusto alcune delle poche certezze finora emerse. La prima è che l’aspetto sociale e le problematiche che da tempo lo riguardano stanno assumendo di anno in anno una portata sempre più estesa e costituiscono una preoccupazione crescente in tutti i nostri territori. L’ambito sociale richiederà un impegno sempre maggiore agli gli operatori sociosanitari e agli stessi enti locali sia in termini lavorativi che economici”.

“La seconda certezza, come ha ben chiarito il direttore Vinai, è che la politica offra sempre sorprese e soluzioni inattese ad ogni proposta di riorganizzazione e che come in altre occasioni tutto o quasi possa variare o vedere svolte repentine in corso d’opera dovute a qualche cambiamento degli equilibri politici che stanno a capo di certe decisioni”.

E ancora: “Come amministrazione comunale, nei limiti delle nostre competenze e del nostro peso decisionale, continueremo a seguire con grande attenzione il processo in atto nella speranza che realmente la strada intrapresa possa portare ad una soluzione condivisa, apprezzata e garante di un’assistenza adeguata ai bisogni ed alle esigenze dei nostri territori”.

“Grazie a tutti coloro che per ciò che a loro compete si stanno adoperando per costruire un sistema maggiormente performante ed adeguato al futuro che pare venirci incontro” concludono sindaco e assessore.