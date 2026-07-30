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Considerazioni

Piano sociosanitario, il sindaco e l’assessore di Calice Ligure: “Per l’ambito sociale necessario sistema performante”

Il primo cittadino Alessandro Comi e l'assessore Enrica Brambilla: "Le problematiche sociali imporranno un impegno sempre maggiore da parte di operatori ed enti locali"

comune calice ligure

Calice L. “Siamo di fronte ad una riorganizzazione radicale dell’intero sistema. Molte le complessità legate all’istituzione di nuove modalità organizzative e molte le incognite legate ad un’iniziativa di tal portata. Non possiamo che ringraziare chi tecnicamente si stia adoperando per raggiungere una conclusione che per quanto possibile soddisfi le utenze, i territori, le istituzioni coinvolte e gli operatori sociosanitari coinvolti in prima persona in tale processo”

Così il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi e l’assessore al sociale Enrica Brambilla in merito al nuovo PSIR (Piano Sociosanitario Integrato Regionale).

“In un recente incontro col direttore sociosanitario di ATS Liguria Pierluigi Vinai è emersa la volontà di proseguire nell’ambito di nostra competenza con un progetto pilota legato alla decisione di istituire una struttura consortile quale forma giuridica adatta a tale finalità organizzativa. Ritengo però utile e corretto nei confronti di tutti precisare che per quanta attenzione venga posta sull’argomento si sia ancora lontani dall’avere certezze o risultati concreti” aggiungono Comi e Brambilla.

“Riportando le parole dello stesso direttore Vinai, che ringraziamo per la sua presenza e per il contributo offerto, condivise dai sindaci e dagli assessori presenti in rappresentanza di diversi enti locali, vanno evidenziate giusto alcune delle poche certezze finora emerse. La prima è che l’aspetto sociale e le problematiche che da tempo lo riguardano stanno assumendo di anno in anno una portata sempre più estesa e costituiscono una preoccupazione crescente in tutti i nostri territori. L’ambito sociale richiederà un impegno sempre maggiore agli gli operatori sociosanitari e agli stessi enti locali sia in termini lavorativi che economici”.

“La seconda certezza, come ha ben chiarito il direttore Vinai, è che la politica offra sempre sorprese e soluzioni inattese ad ogni proposta di riorganizzazione e che come in altre occasioni tutto o quasi possa variare o vedere svolte repentine in corso d’opera dovute a qualche cambiamento degli equilibri politici che stanno a capo di certe decisioni”.

E ancora: “Come amministrazione comunale, nei limiti delle nostre competenze e del nostro peso decisionale, continueremo a seguire con grande attenzione il processo in atto nella speranza che realmente la strada intrapresa possa portare ad una soluzione condivisa, apprezzata e garante di un’assistenza adeguata ai bisogni ed alle esigenze dei nostri territori”.

“Grazie a tutti coloro che per ciò che a loro compete si stanno adoperando per costruire un sistema maggiormente performante ed adeguato al futuro che pare venirci incontro” concludono sindaco e assessore.

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