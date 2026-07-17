Piano Sociosanitario e sanità territoriale: il direttore sociosanitario di Ats Liguria Vinai incontra i sindaci dell’albenganese

Albenga. Si è tenuta ieri (16 luglio) presso la sala consiliare del Comune di Albenga, una riunione dei sindaci del comprensorio con il Direttore Sociosanitario di Ats Liguria Pierluigi Vinai.

E’ stata l’occasione per mettere al centro le tematiche di sanità territoriale, in particolare il ruolo dei distretti e degli ambiti territoriali e nel corso dell’incontro si è discusso anche dello PSIR, il Piano Sociosanitario Integrato Regionale.

A riguardo il DSS di Ats Liguria Vinai ha affermato: “C’è stato un importante scambio di vedute con i sindaci del comprensorio, questo incontro rientra nel percorso di miglioramento del Piano chiesto ai sindaci della Liguria, ed è in questo senso che vogliamo lavorare, con la piena disponibilità di Regione Liguria e di Ats Liguria”.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albenga Marta Gaia ha detto: “L’incontro di Ats Liguria con i sindaci dell’ambito ha permesso di evidenziare le problematiche del territorio, oltre a fissare le date per i prossimi passaggi. Abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti sullo PSSIR, in particolare sulle risorse economiche e sul personale che permetteranno la messa a terra del nuovo piano”.