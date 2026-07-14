Piano pandemico regionale, prima riunione del gruppo di lavoro tecnico-sanitario

Liguria. Si è riunita ieri, lunedì 13 luglio, la prima riunione del Gruppo tecnico-sanitario regionale per l’aggiornamento del Piano pandemico regionale, utile a garantire una risposta tempestiva e coordinata tra livello nazionale e territoriale e favorire una risposta rapida, efficace e mirata in caso di futura emergenza.

Dopo la costituzione del gruppo di lavoro regionale, il cui coordinamento scientifico è affidato a professor Matteo Bassetti, si è tenuto il primo incontro ristretto di carattere tecnico sanitario, con l’Azienda ospedaliera metropolitana, l’Azienda Tutela Salute e Liguria Salute, per definire il cronoprogramma delle attività operative previste dal Piano. Infatti, nei prossimi mesi, Regione Liguria dovrà sviluppare azioni e strumenti finalizzati a rafforzare la capacità di risposta del Sistema sanitario regionale in caso di future emergenze pandemiche.

Tre i principali ambiti di intervento individuati: la formazione del personale medico e delle professioni sanitarie, la gestione di un’eventuale emergenza pandemica e il potenziamento degli aspetti organizzativi e logistici sia in ambito ospedaliero sia territoriale.

“Con il recepimento del Piano pandemico nazionale, la Liguria compie un passo importante nella costruzione di un Sistema sanitario sempre più preparato– dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò –. L’obiettivo è trasformare l’esperienza maturata negli ultimi anni in procedure operative concrete, investendo sulla formazione degli operatori, sul coordinamento delle strutture e sulla capacità organizzativa della rete ospedaliera e territoriale. Dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi scenario senza farci trovare impreparati”.

Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica e alla pianificazione delle risorse necessarie per affrontare eventuali situazioni di crisi, attraverso la valutazione della disponibilità di posti letto, ventilatori, farmaci, dispositivi e, più in generale, di tutti gli strumenti logistici indispensabili per garantire una risposta tempestiva ed efficace.

“La preparazione rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci di sanità pubblica – afferma Matteo Bassetti, coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro dedicato al Piano pandemico–. Pianificare in anticipo significa disporre di percorsi chiari, personale formato e risorse adeguate per rispondere rapidamente a eventuali nuove minacce infettive. Il lavoro che abbiamo avviato consentirà di rafforzare ulteriormente la capacità di risposta della Liguria e di garantire la massima tutela della salute dei cittadini”.