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Aggiornamento

Peste Suina, epidemia a Cengio con dodici nuovi casi: altri due a Varazze

Sono ben quattordici le nuove positività riscontrate nel savonese: il totale in Liguria sale a 1.371 casi

laboratorio peste suina

In Liguria. sono state riscontrate quindici nuove positività sui cinghiali in merito al virus della peste suina: una nella provincia genovese, a Genova (308 in totale); quattordici in provincia di Savona, dodici a Cengio (14) e due a Varazze (42).

Il totale in regione sale a 1.371 casi.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali (il totale rimane stabile a 823 positivi).

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.194 casi.

Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205.

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