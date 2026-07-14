Peste Suina Africana, sette nuovi positivi in Liguria: quattro sono in provincia di Savona

Liguria. In Liguria sono state riscontrate sette nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Genova, una a Genova (307), una a Mignanego (17); una in provincia della Spezia a Calice al Cornoviglio (nove); quattro in provincia di Savona, una a Cengio (secondo caso), due a Piana Crixia (venti), una a Varazze (quaranta).
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane stabile a 823 positivi.
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.177 casi. stabili a 823 in Piemonte, aumentano a 1.354 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 205.