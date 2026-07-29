Peste Suina Africana: confronto istituzionale a Savona con il commissario straordinario Giovanni Filippini

Savona. Si è svolto questa mattina, presso la Sala Congressi Buscaglia dell’Ospedale San Paolo di Savona, il confronto istituzionale dedicato alla Peste Suina Africana (PSA), promosso per fare il punto sulla situazione epidemiologica del territorio, condividere le strategie di contenimento del virus e rafforzare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia.

Hanno preso parte ai lavori il Viceprefetto di Savona, dott.ssa Alessandra Lazzari, numerosi Sindaci dei Comuni del territorio e i rappresentanti delle principali istituzioni del sistema sanitario ligure impegnate nella gestione dell’emergenza, a conferma dell’approccio interistituzionale che caratterizza le politiche di contrasto alla Peste Suina Africana.

Nel corso della mattinata il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, dott. Giovanni Filippini, ha illustrato lo stato dell’arte dell’emergenza, soffermandosi sul quadro epidemiologico nazionale e territoriale, sulle misure già adottate e sulle strategie che saranno attuate per contenere la diffusione del virus. Particolare attenzione è stata dedicata alle azioni finalizzate a limitare la circolazione della PSA nella popolazione dei cinghiali, al coinvolgimento del mondo venatorio e degli altri soggetti interessati nell’attuazione del Piano di eradicazione, nonché alle iniziative necessarie a prevenire la propagazione della malattia nei territori confinanti.

Il confronto ha inoltre consentito di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, amministrazioni locali e sistema sanitario regionale, condividendo indirizzi operativi comuni finalizzati alla tutela della salute animale, alla salvaguardia del comparto suinicolo e alla protezione del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento di Prevenzione di ASL 2 – ATS Liguria, diretto dal dott. Raffaele Aloi, e, in particolare, dalla Struttura Sorveglianza e Gestione Peste Suina Africana, diretta dal dott. Piero Caroggio.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dott. Raffaele Aloi, ha sottolineato: «La Peste Suina Africana rappresenta una sfida che può essere affrontata efficacemente solo attraverso un’azione condivisa tra istituzioni, servizi veterinari, amministrazioni locali e tutti i soggetti coinvolti. Occasioni di confronto come questa sono fondamentali per rafforzare il coordinamento generale.»

Il Direttore della Struttura Sorveglianza e Gestione Peste Suina Africana, dott. Piero Caroggio, ha evidenziato: «Il monitoraggio costante del territorio, l’applicazione rigorosa delle misure di biosicurezza e la collaborazione degli enti locali costituiscono elementi essenziali per contenere la diffusione e proseguire nel percorso di eradicazione del virus.»

Il Commissario straordinario, Dr. Giovanni Filippini, ha sottolineato: “Il lavoro di squadra è fondamentale nell’ambito di una strategia chiara e condivisa, che deve avere come obiettivo comune l’eradicazione del virus. Solo attraverso il coordinamento tra istituzioni, servizi veterinari, forze dell’ordine, cacciatori e tutte le molte figure coinvolte è possibile rendere efficaci le misure di sorveglianza, prevenzione e controllo della Peste Suina Africana”.