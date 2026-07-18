Pedonalizzazioni Savona: dal 27 luglio lavori di riqualificazione in via Rossello, dal 15 ottobre in via Mistrangelo

Savona. Lunedì 27 luglio 2026 prenderanno il via i lavori di riqualificazione della pavimentazione e degli spazi pubblici di Via Mistrangelo e di Via Rossello, a seguito della pedonalizzazione delle due vie e di Corso Italia.

Per ridurre al minimo il disagio per i residenti e le attività presenti nella nella zona, gli interventi sono stati divisi in 3 fasi: i lavori inizieranno il 27 luglio in via Rossello per una durata di circa 80 giorni.

In seguito alla presenza del cantiere sono previste modifiche alla viabilità: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei veicoli dell’impresa esecutrice, obbligo di proseguire diritto da via Mistrangelo all’intersezione con via Rossello, divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di cantiere in via Schienacoste e nel tratto di via Mistrangelo adiacente agli uffici postali.

Dal 15 ottobre il cantiere si sposta in via Michelangelo nel tratto compreso tra via Paleocapa a Via Rossello e durerà 100 giorni. La fase 3 riguarda la seconda parte di via Mistrangelo (tratto da Piazza Diaz a Via Rossello – esclusa) a partire dal 24 gennaio.

Per tutta la durata dei lavori saranno garantiti il passaggio pedonale in sicurezza, l’accesso ai mezzi di soccorso e, ove compatibile con l’avanzamento del cantiere, l’accesso alle proprietà laterali.

In vista dell’avvio dei cantieri, mercoledì 15 luglio si è tenuto un incontro alla presenza dell’Assessore Ilaria Becco (Assessore alla pianificazione territoriale e rigenerazione urbana) e dei commercianti e residenti della zona per fornire informazioni circa l’andamento dei lavori e discutere di possibili soluzioni per ridurre il più possibile i disagi.