Paura nella notte in A10, camion sfonda un cantiere e travolge due operai all’altezza di Albisola

Albisola. Paura nella notte appena trascorsa in A10 dove, poco dopo le 3, si è verificato un grave incidente. È successo all’altezza dello svincolo di Albisola, in direzione Ventimiglia.
Stando a quanto riferito, l’autista di un camion spagnolo all’improvviso, e per cause ancora in via di accertamento (forse una distrazione o un colpo di sonno), ha perso il controllo del mezzo pesante.
L’autoarticolato ha così invaso letteralmente un cantiere, andando a finire la sua corsa contro un’auto con a bordo due giovani operai, che sono stati così travolti.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono recate due ambulanze, della Croce Verde di Albisola e della Croce Rosa di Celle Ligure, l’automedica del 118, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i due operai sono stati trasportati in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure: il più grave in codice rosso, mentre l’altro in codice giallo.