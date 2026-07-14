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Traumi

Paura nella notte a Sassello: scout di 16 anni cade da un tetto, trasportato d’urgenza in elicottero in ospedale

Avrebbe compiuto un volo di circa 5 metri: è stato accompagnato in codice rosso

elicottero elisoccorso grifo
Foto d'archivio

Sassello. Paura nella notte appena trascorsa, a Sassello, dove si è verificato un grave incidente intorno alle 2,30. 

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche ma, stando a quanto riferito, un giovane scout, di 16 anni, per cause da accertare sarebbe precipitato da un tetto. 

Avrebbe compiuto un volo di circa 5 metri, prima di atterrare con violenza al suolo, riportando diversi traumi e contusioni. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Diverse le ambulanze, insieme ai vigili del fuoco, che si sono mobilitate, ma hanno dovuto desistere a causa del luogo impervio in cui si è verificata la caduta. 

Decisivo l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha trasportato il 16enne d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

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