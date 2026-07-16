Toirano. Attimi di terrore. Non si potrebbe descrivere con altre parole quanto avvenuto nella tarda mattinata odierna (16 luglio), a Toirano.

Un uomo ha cercato, in più modi, di suicidarsi, generando il panico in centro e rischiando anche l’incolumità di altre persone.

È successo poco prima di mezzogiorno. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo, sulla cinquantina, ha cercato di togliersi la vita inizialmente dandosi fuoco, tra via Garibaldi e via Braida.

L’auto in corsa si è andata a schiantare contro una fioriera di cemento situata in piazza Carlo Tagliafico e, stando al racconto di alcuni testimoni, lui sarebbe arrivato subito dopo, a piedi, avvolto dalle fiamme.

Proprio nel punto in cui si è schiantata la macchina è presente il dehors di un bar, ma la fortuna ha voluto che oggi fosse chiuso, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori.

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Toirano, si dà fuoco in auto poi si schianta in piazza e si lancia nel fiume

A quel punto, sono intervenuti i clienti di un altro bar situato nelle vicinanze ed alcune persone che hanno assistito alla scena per cercare di domare le fiamme ed aiutarlo con l’ausilio di secchi d’acqua e coperte. Ma l’uomo ha anche cercato, invano, di tagliarsi la gola.

Infine, si è lanciato nel fiume sottostante, compiendo un volo di circa 20 metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi e alle Forze dell’Ordine. Sul posto, sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Dopo essere stato soccorso nel greto del fiume, ora sarà accompagnato in ospedale, in codice rosso: le sue condizioni sono gravi e si sta valutando il trasporto al Villa Scassi di Genova.