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Panico

Paura a Toirano: si dà fuoco in auto, si schianta in piazza e si lancia nel fiume. Volo di 20 metri, è grave fotogallery

È successo poco prima di mezzogiorno: ha anche tentato di tagliarsi la gola, attimi concitati in centro

Toirano. Attimi di terrore. Non si potrebbe descrivere con altre parole quanto avvenuto nella tarda mattinata odierna (16 luglio), a Toirano.

Un uomo ha cercato, in più modi, di suicidarsi, generando il panico in centro e rischiando anche l’incolumità di altre persone.

È successo poco prima di mezzogiorno. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo, sulla cinquantina, ha cercato di togliersi la vita inizialmente dandosi fuoco, tra via Garibaldi e via Braida.

L’auto in corsa si è andata a schiantare contro una fioriera di cemento situata in piazza Carlo Tagliafico e, stando al racconto di alcuni testimoni, lui sarebbe arrivato subito dopo, a piedi, avvolto dalle fiamme

Proprio nel punto in cui si è schiantata la macchina è presente il dehors di un bar, ma la fortuna ha voluto che oggi fosse chiuso, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori.

Toirano, si dà fuoco in auto poi si schianta in piazza e si lancia nel fiume
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Toirano, si dà fuoco in auto poi si schianta in piazza e si lancia nel fiume

A quel punto, sono intervenuti i clienti di un altro bar situato nelle vicinanze ed alcune persone che hanno assistito alla scena per cercare di domare le fiamme ed aiutarlo con l’ausilio di secchi d’acqua e coperte. Ma l’uomo ha anche cercato, invano, di tagliarsi la gola. 

Infine, si è lanciato nel fiume sottostante, compiendo un volo di circa 20 metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi e alle Forze dell’Ordine. Sul posto, sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Dopo essere stato soccorso nel greto del fiume, ora sarà accompagnato in ospedale, in codice rosso: le sue condizioni sono gravi e si sta valutando il trasporto al Villa Scassi di Genova.

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