Pastasciutta antifascista, a Carcare appuntamento il 25 luglio in piazza Genta

Carcare. Anche quest’anno la sezione Anpi di Carcare organizza la Pastasciutta antifascista, in programma in piazza Genta sabato 25 luglio. L’appuntamento inizierà alle 18.30 con la conferenza sulla “Repubblica democratica e il voto alle donne, considerazioni sul contributo delle donne alla nascita dello Stato democratico e antifascista a cura di Anna Traverso. A seguire la cena a base di pasta (al pesto, in bianco o al pomodoro), salsiccia e patatine o cundijun, dolce e acqua al contributo minimo di 15 euro.

Ma non solo. Chi vorrà potrà partecipare alla cantata antifascista con la sola voce o uno strumento musicale.

Le prenotazioni si accettano preferibilmente entro mercoledì 22 luglio contattando i seguenti numeri: 3384361364 (solo al pomeriggio), 3283646370 o 3402492395.

La pastasciutta antifascista è una tradizione popolare nata in Italia durante la seconda guerra mondiale. La nascita risale al 25 luglio 1943, quando venne destituito e arrestato Benito Mussolini. La famiglia Cervi, di Reggio Emilia, al ritorno dal lavoro nelle campagne, appresa la notizia, decisero di festeggiare e di distribuire pastasciutta gratuita alla popolazione. Dopo 21 anni, la dittatura fascista pareva essere alla sua fine e tornava la speranza di una ritrovata libertà.