Parifica di bilancio, assessore Morich a Orlando: “Nessun ‘buco’ nella sanità, ma risorse investite nel sistema”

Liguria. “Non capiamo cosa significhi per il consigliere Orlando il termine ‘buco’; abbiamo però chiaro che quello che lui chiama ‘buco’ sono voci di costo ben precise e cioè personale, farmaci e presidi, necessari per i cittadini liguri che il sistema sanitario ha impiegato andando anche oltre ai limiti del Fondo sanitario regionale. La Giunta non ha assolutamente sottovalutato le esigenze di ulteriori finanziamenti in sanità, tanto che già ad aprile, con una delibera della giunta regionale successivamente ratificata ai sensi di legge dal consiglio regionale, provvedeva a fornire al sistema sanitario le risorse necessarie”. Così l’assessore al Bilancio Claudia Morich, in risposta al consigliere regionale del Pd Andrea Orlando.

“Il tema Arpal è stato più volte ed in diverse sedi spiegato: non sono stati sottratti fondi alla sanità, la giunta ha provveduto alla sistemazione contabile richiesta dalla Corte (e oggi la prima commissione consigliare ha approvato gli atti) senza intaccare il risultato di amministrazione del bilancio regionale – continua Morich -. Evidentemente è poi sfuggita la certificazione di Agenas che cita la Liguria come la Regione che ha ottenuto più risultati in tema di lotta alle liste di attesa”.

“La Corte dei Conti ha parificato, nell’udienza del 22 luglio, il rendiconto dell’esercizio 2025 della Regione: in questa occasione ha certificato come la regione garantisca tutti e tre gli equilibri di bilancio, previsti dalla normativa statale, come vengano rispettati i vincoli di finanza pubblica e come le tempistiche di pagamento siano di molto inferiori rispetto ai limiti di legge”.