In Liguria le donne guadagnano un terzo in meno degli uomini. Cresce il lavoro femminile, ma restano il divario

È online il Rapporto annuale sulla condizione femminile in Liguria 2025, elaborato dal Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità, istituito presso il relativo Assessorato, con il contributo delle agenzie regionali, degli enti e delle organizzazioni che partecipano ai tavoli tecnici del Sistema di monitoraggio della dimensione di genere.

“Questo Rapporto conferma l’attenzione di Regione Liguria verso i temi della parità di genere e della condizione femminile – dichiara il vicepresidente e assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro –. Si tratta di un lavoro di grande valore, reso possibile anche grazie alla collaborazione di numerosi enti, associazioni e realtà del territorio, che desidero ringraziare. Disporre di dati aggiornati e di un’analisi approfondita significa poter programmare interventi sempre più efficaci, capaci di promuovere una parità concreta, stabile e diffusa tra donne e uomini”.

“Regione Liguria – prosegue Ferro – ha scelto di affrontare il tema delle pari opportunità attraverso politiche strutturali e trasversali, favorendo un maggiore equilibrio nelle opportunità di carriera, la valorizzazione del merito e la presenza femminile nei settori strategici. Siamo consapevoli che il percorso non sia concluso, ma il Rapporto ci offre una fotografia puntuale della situazione regionale, evidenziando sia i progressi compiuti sia gli ambiti sui quali è necessario continuare a investire. Il confronto con il contesto nazionale e con le altre regioni del Nord Italia rappresenta inoltre un importante strumento per valutare l’efficacia delle politiche adottate e individuare le nuove sfide”.

Il Rapporto propone un’analisi multidimensionale della condizione femminile in Liguria, integrando dati statistici, riferimenti normativi e approfondimenti sui principali interventi realizzati sul territorio. L’obiettivo è fornire uno strumento di conoscenza utile a comprendere l’evoluzione delle dinamiche di genere e a supportare la programmazione delle politiche regionali. Il documento si apre con un quadro demografico della popolazione ligure e approfondisce il tema delle pari opportunità nell’ambito della programmazione FSE+ e FESR. Ampio spazio è dedicato al mondo della scuola, con dati e progetti finalizzati al contrasto degli stereotipi di genere e alla promozione di una cultura dell’uguaglianza.

Tra gli argomenti affrontati figurano inoltre le politiche per la prima infanzia e il sostegno alle famiglie, i servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’analisi del mercato del lavoro in ottica di genere, con focus su occupazione, disoccupazione, divario retributivo, imprenditoria femminile e presenza delle donne nei diversi comparti produttivi.

Il Rapporto dedica inoltre specifici approfondimenti alla popolazione straniera residente in Liguria, alla violenza contro le donne – con dati sui femminicidi, sull’attività dei centri antiviolenza e sul protocollo “InRete contro la violenza” – alla salute, con particolare attenzione alla prevenzione, alla medicina di genere e alla salute materno-infantile, e al tema dell’abitare, analizzando le principali situazioni di fragilità.

Chiudono il documento un focus sul ruolo della comunicazione nella promozione delle pari opportunità, un’analisi della composizione del personale di Regione Liguria in una prospettiva di genere e alcune schede tecniche di approfondimento sull’occupazione femminile (quali, ad esempio, le specificità del lavoro autonomo, del comparto industriale, l’analisi delle convalide delle dimissioni protette).