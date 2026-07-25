Pallavolo, i gironi dei campionati nazionali: le avversarie di Albisola e Liguria Vbc Cus

Albisola Superiore. La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati nazionali 2026/2027.

In ambito femminile, saranno 14 le squadre partecipanti alla Serie A1, 17 alla Serie A2 (suddivise in due gironi).

In Serie A3, nuovo livello inserito quest’anno, saranno in corsa 16 squadre (in due gironi); 56 le iscritte alla Serie B1 (quattro gironi).

Tra le 139 squadre che saranno ai nastri di partenza della Serie B2 (in dieci gironi) ci sono le due liguri: Iglina Albisola Pallavolo e Normac Genova. Sono state inserite nel girone D, con dodici piemontesi: Gulliver Novi Pallavolo, Pallavolo Valle Belbo, Vol-Ley Academy Volpiano, In Volley Chieri Cambiano, Finimpianti-Gp Rivarolo, Lilliput Pallavoolo, Eurospin Monviso Pinerolo, Volley Parella Torino, Mts Ser Santena, Allotreb, Volley Cigliano, Teamvolley Lessona.

In campo maschile, 12 squadre disputeranno la Superlega, 14 la Serie A2, 23 la Serie A3 (in due gironi).

Alla Serie B sono iscritte 108 formazioni, tra le quali due liguri: Albisola Pallavolo e Pallavolo Liguria Vbc Cus. Inserite nel girone C, se la vedranno con quattro piemontesi, tre emiliane, due lombarde, due venete: Gulliver Novi Pallavolo, Sant’Anna Tomcar, Pallavolo Val Chisone, Scuola Pallavolo Biellese, Pallavolo Cremonese, Volley Garlasco, Arredopark Dual Caselle, Volley Veneto Bardolino, Csi Avis Busseto, Canottieri Ongina, You Energy Volley.