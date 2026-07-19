Palio Storico di Albenga, ultimo giorno di prove per i quattro quartieri: in palio lo stendardo di San Verano realizzato da Carla Paura

Albenga. Si conclude oggi il Palio Storico di Albenga. Al termine delle ultime prove, uno dei quattro quartieri cittadini conquisterà lo stendardo di San Verano, simbolo della vittoria e dedicato a una figura profondamente legata alla storia religiosa e culturale della città.

A contenderselo saranno i quartieri di San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia, protagonisti delle giornate di rievocazione, cortei, spettacoli e competizioni che hanno animato il centro storico.

Lo stendardo di quest’anno è stato realizzato da Carla Paura. Per l’artista e arteterapeuta si tratta di un ritorno significativo: dieci anni fa aveva già realizzato un altro stendardo destinato al Palio, sempre ispirato alla figura del santo.

Questa sera saranno le ultime sfide a decretare il quartiere vincitore, che riceverà lo stendardo nel momento conclusivo della manifestazione, aggiungendo una nuova pagina alla storia del Palio e alla tradizione cittadina.