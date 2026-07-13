Albenga. Si è concluso con un importante successo di pubblico e partecipazione il primo fine settimana della XVI edizione del Palio Storico di Albenga, “Albenga XIII secolo, antichi mercati e mestieri”, confermando ancora una volta la manifestazione come uno dei principali appuntamenti di rievocazione medievale della Liguria.

Dal 10 al 12 luglio il centro storico di Albenga si è trasformato in un autentico borgo del XIII secolo, accogliendo migliaia di visitatori tra spettacoli, accampamenti, dimostrazioni di antichi mestieri, mercati storici, musica medievale, laboratori, esibizioni e momenti di approfondimento culturale.

Grande apprezzamento ha riscosso il nuovo allestimento della manifestazione, che ha portato numerose attività all’interno delle mura storiche della città, valorizzando piazze, vicoli e monumenti in un percorso immersivo capace di raccontare la vita quotidiana dell’Albenga medievale.

Particolarmente partecipata la nuova area dedicata al tiro con l’arco in Piazza IV Novembre, che ha visto sfidarsi gli arcieri dei Quartieri e ha permesso anche al pubblico di cimentarsi nella disciplina sotto la guida degli istruttori della compagnia Luporum Filii.

Tra i momenti più significativi del primo weekend, grande apprezzamento ha riscosso la Gara della Storicità, che ha visto i quattro Quartieri confrontarsi nell’interpretazione del tema 2026, “Spiritualità – Il Sacro che governa la città”. Attraverso accurate ricostruzioni storiche, scenografie di grande impatto e coinvolgenti rappresentazioni teatrali, i Quartieri hanno saputo raccontare il ruolo della spiritualità nell’Albenga del XIII secolo, dando vita a un percorso immersivo che ha saputo coniugare rigore storico, ricerca, creatività e partecipazione, conquistando il pubblico e la commissione giudicatrice.

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Palio Storico di Albenga 2026

Grande interesse ha suscitato anche il Mercato delle Nundinae, con le ipotesi ricostruttive degli antichi mestieri e della vita quotidiana medievale, affiancato dagli spettacoli itineranti, dalle dimostrazioni storiche e dalle numerose attività dedicate alle famiglie, che hanno animato il centro storico per tre giornate consecutive, trasformando Albenga in un autentico viaggio nel XIII secolo.

Un plauso speciale è rivolto soprattutto alle centinaia di volontari dei quattro Quartieri, dai più giovani ai veterani, che con entusiasmo, passione e straordinario spirito di appartenenza hanno dato vita a uno spaccato di vita di grande intensità. Il loro impegno rappresenta il cuore pulsante del Palio Storico e il più autentico esempio di come una comunità possa custodire e tramandare la propria storia attraverso la rievocazione.

Un sentito ringraziamento è rivolto ai Giudici della XVI edizione del Palio Storico di Albenga. Dietro ogni valutazione vi sono competenza, passione e un grande senso di responsabilità.

L’Associazione Rievocatori Ingauni desidera esprimere la più sincera gratitudine ai giudici che hanno dedicato il loro tempo e la loro professionalità per valutare le Gare di Storicità dei Quartieri, gli Antichi Mestieri e i Mercati Medievali, contribuendo a valorizzare l’impegno, la ricerca storica e il lavoro di centinaia di volontari che hanno reso unica questa edizione del Palio Storico.

Un particolare ringraziamento va al Prof. Antonio Musarra, che ha accompagnato i lavori della commissione giudicatrice composta dal Prof. Franco Franceschi, Nadia Ghidoni e Lucio Lucà.

Il loro contributo è stato prezioso per garantire autorevolezza, imparzialità e qualità al concorso, oltre a rappresentare un importante riconoscimento del valore culturale e storico della manifestazione. L’organizzazione desidera inoltre ringraziare tutti i volontari, gli artisti, gli espositori, i figuranti, i tecnici, le forze dell’ordine, i servizi di sicurezza e il numeroso pubblico che ha scelto di vivere e sostenere il Palio Storico di Albenga. Ma il viaggio nella storia medievale di Albenga non è ancora terminato.

Prosegue infatti fino al 19 luglio, presso la Torre Civica, la mostra “A spasso nel XIII secolo”, curata dalla Compagnia d’Arme I Merli d’Acciaio, un percorso espositivo dedicato alla vita, agli equipaggiamenti e alle tecniche del Medioevo. Sempre a cura della Compagnia dei Merli d’Acciaio, martedì 14 luglio, alle ore 17.30, si terrà la conferenza dedicata “Armi et Armati – Rievocare un uomo in armi del XIII secolo”, Un percorso affascinante che racconta come, partendo dalle fonti storiche, si arrivi alla ricostruzione fedele di un armigero o di un cavaliere del XIII secolo, attraverso lo studio, la realizzazione di abiti, armature ed equipaggiamenti e la continua ricerca storica.

L’attesa è ora tutta rivolta al secondo e decisivo appuntamento della manifestazione: dal 16 al 19 luglio prenderà vita il Palio dei Quartieri, con le sfide dei giochi tra San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia, che si contenderanno il Palio 2026 attraverso le tradizionali competizioni della sassaiola, della famiglia medievale e del tiro alla fune, i cortei, gli spettacoli, le taverne aperte per le vie del centro e le numerose iniziative che animeranno il centro storico fino alla proclamazione del Quartiere vincitore.

Sindaco Riccardo Tomatis: “Il fine settimana dal 10 al 12 luglio ha rappresentato uno straordinario successo e ha di fatto segnato l’inizio del Palio Storico di Albenga. Le giornate dedicate agli antichi mestieri, ai mercati medievali, agli spettacoli itineranti e alla ricostruzione della vita quotidiana del XIII secolo hanno richiamato tantissimi visitatori, regalando alla nostra città un’atmosfera davvero unica. Per tre giorni ci siamo immersi nel 1251, vivendo il nostro straordinario centro storico come doveva apparire allora, tra botteghe, artigiani, mercanti, artisti e figuranti che hanno saputo restituire con passione un prezioso frammento della nostra storia. Ora cresce l’attesa per giovedì 16 luglio, quando prenderà il via il tradizionale Palio Storico, che quest’anno propone il tema “Il sacro che governa la città”. Sarà un viaggio in un’epoca in grado di coinvolgerci e appassionarci attraverso un programma ricco di appuntamenti che comprende il corteo storico, gli spettacoli itineranti, i mercati, gli antichi mestieri, i laboratori dedicati ai più piccoli, le taverne allestite dentro e fuori le mura e le sfide tra i quattro quartieri — San Giovanni, Sant’Eulalia, Santa Maria e San Siro — che si contenderanno il Palio con entusiasmo, passione e spirito di appartenenza. A tutti loro rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo. L’auspicio è che a vincere siano soprattutto lo spirito di goliardia, la lealtà e la sportività che da sempre contraddistinguono questa straordinaria manifestazione e che la rendono uno degli appuntamenti più sentiti e attesi della nostra città”.

Il Palio Storico di Albenga è organizzato dall’Associazione Rievocatori Ingauni con la partecipazione dei quattro Quartieri storici cittadini – Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro – il supporto e il contributo del Comune di Albenga, la collaborazione dell’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello e con il supporto degli sponsor e dei partner che rendono possibile la manifestazione, Peirano Bevande, Banca di Caraglio, FUDI Mercato Super.

L’organizzazione rinnova il proprio ringraziamento a tutti gli sponsor, ai partner istituzionali e tecnici, ai volontari e ai cittadini che, con il loro sostegno e la loro partecipazione, continuano a far crescere il Palio Storico di Albenga, valorizzando la storia e l’identità della città.

Il programma completo della manifestazione, gli aggiornamenti, i risultati delle gare e tutte le informazioni sono disponibili sui canali ufficiali del Palio Storico di Albenga: Facebook: Palio Storico di Albenga Instagram: @palio_storico_albenga Sito ufficiale: www.paliostoricoalbenga.it.