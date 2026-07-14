Ospedale San Paolo, il Leo Club Valbormida dona attrezzature per le puerpere all’ostetricia

Savona. Questa mattina il Leo Club Valbormida ha consegnato all’ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona una donazione di attrezzature e materiali dedicati all’assistenza delle puerpere, per un valore complessivo di circa 4.000 euro. I Leo Club sono le sezioni giovanili del Lions Clubs, presenti in Italia con oltre 2.700 soci di età compresa tra i 12 e i 30 anni.

Le attrezzature saranno utilizzate dal personale della Struttura Complessa di ginecologia e ostetricia di Asl2 e della pediatria e neonatologia dell’istituto Gaslini – sede di Savona, che operano in stretta integrazione assistenziale prendendosi cura delle stesse mamme e degli stessi neonati lungo tutto il percorso nascita.

Alla consegna erano presenti Filippo Robaldo, presidente del Leo Club Valbormida, la responsabile comunicazione e social media, Veronica Lambertini e la consigliera Virginia Robaldo, che hanno curato l’organizzazione della donazione, contribuendo in modo determinante alla sua realizzazione; presenti inoltre la dottoressa Susanna Piombo, in rappresentanza della ginecologia e ostetricia di Asl2, il dottor Gaiero, per la pediatria e neonatologia dell’istituto Gaslini – sede di Savona, insieme a una rappresentanza del personale ostetrico e infermieristico del reparto e al dottor David Zanardo della direzione medica dell’ospedale San Paolo.

“Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento ai giovani del Leo Club Valbormida per questa significativa donazione, frutto di sensibilità e attenzione verso le esigenze delle mamme e dei loro bambini. La collaborazione con il mondo del volontariato rappresenta un valore aggiunto per il nostro sistema sanitario e contribuisce a migliorare la qualità dell’assistenza offerta alla cittadinanza” dichiara Monica Cirone, direttore di Area 2 (ASL2) di ATSL.

Fanno sapere dal direttivo del Club: “L’iniziativa si inserisce nel costante impegno del Leo Club Valbormida a favore della comunità e del territorio, promuovendo progetti di servizio che possano generare un impatto positivo e rispondere a bisogni concreti. Il Club desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia di consegna e che hanno accolto con disponibilità questa iniziativa. In particolare, si ringraziano il personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Asl 2 Savonese, il personale del reparto di Pediatria e neonatologia dell’istituto Gaslini – sede di Savona, la direzione medica e l’ufficio stampa dell’ospedale San Paolo per la loro presenza e per la preziosa collaborazione. Crediamo che il servizio alla comunità si esprima anche attraverso gesti concreti come questo, capaci di sostenere chi ogni giorno si prende cura della salute delle persone. Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire, seppur in piccola parte, all’attività di un reparto così importante per il nostro territorio. Il Leo Club Valbormida rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza al territorio, nella convinzione che la collaborazione tra associazioni e istituzioni rappresenti un valore fondamentale per il bene della comunità.”

Grazie a questa donazione, le donne assistite durante il periodo successivo al parto potranno beneficiare di nuove attrezzature e materiali a supporto del percorso nascita e dell’allattamento, rafforzando ulteriormente la sinergia tra ostetricia e pediatria-neonatologia a favore delle pazienti e dei loro neonati.