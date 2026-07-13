Operazione “Pet Food”, la Corte d’Appello ridimensiona la posizione di Carlo Porro: pena ridotta e restituiti 47 mila euro

Albenga. Un’importante svolta processuale ridimensiona la posizione di Carlo Porro nell’ambito dell’operazione antidroga “Pet Food”, l’inchiesta che aveva portato allo smantellamento di un presunto traffico di sostanze stupefacenti nell’Albenganese e che, per la sua portata, aveva suscitato grande clamore mediatico.

Nel corso dell’udienza del 25 giugno davanti alla Corte d’Appello di Genova, i giudici hanno rideterminato la pena inflitta a Carlo Porro in due anni di reclusione. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro la fine di luglio.

Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’avvocato Di Salvo, la decisione della Corte rappresenta un netto ridimensionamento della posizione dell’imputato. La difesa evidenzia infatti che i giudici avrebbero ritenuto che Carlo Porro abbia agito nel tentativo di coprire il figlio Edoardo, senza tuttavia partecipare al traffico di sostanze stupefacenti con finalità di lucro né trarne alcun beneficio economico.

A rafforzare questa ricostruzione vi è anche la decisione della Corte di disporre la restituzione dei 47 mila euro sottoposti a sequestro, somma che, secondo la difesa, non è stata ritenuta riconducibile a un profitto derivante dall’attività illecita contestata a Carlo Porro.

Una decisione che segna una sostanziale differenza rispetto all’immagine emersa nella fase iniziale dell’inchiesta, quando il coinvolgimento di Carlo Porro era apparso ben più grave agli occhi dell’opinione pubblica. La sentenza d’appello distingue infatti la sua posizione da quella del figlio Edoardo, delineando, secondo la difesa, un ruolo significativamente diverso rispetto a quello ipotizzato nella fase iniziale dell’indagine.

Resta ora atteso il deposito delle motivazioni della sentenza, che consentirà di conoscere nel dettaglio le ragioni alla base della decisione assunta dalla Corte d’Appello.