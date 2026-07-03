Oltre un milione di euro per riqualificare la Rsa Noceti di Opere Sociali a Savona

Savona. La Rsa Villa Noceti di Opere Sociali a Savona, in frazione Santuario, ha ottenuto un contributo a fondo perduto di 723.447,97 euro. Grazie a queste risorse e al cofinanziamento di Opere Sociali N.S. di Misericordia è previsto un intervento di riqualificazione da 1.033.497,11 euro.

Il finanziamento è stato riconosciuto da Filse – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – nell’ambito del quarto bando del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027, dedicato alla promozione dell’eco-efficienza e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche.

Filse ha disposto un’anticipazione pari al 70% del contributo concesso, corrispondente a 506.413,58 euro. Secondo il cronoprogramma approvato, gli interventi dovranno essere completati entro il 31 marzo 2027, con il pieno ripristino della funzionalità della Rsa Villa Noceti e la conclusione dei lavori entro il 31 ottobre 2027.

L’intervento si inserisce nelle politiche regionali per l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico, Programma FESR 2021-2027, sostenute dalla Regione Liguria e dall’assessorato competente guidato da Alessio Piana.

Il contributo consentirà di ammodernare una struttura storica che oggi accoglie circa 40 ospiti in regime di Rsa convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale, svolgendo un ruolo fondamentale nell’assistenza agli anziani del territorio savonese.

Il progetto prevede il completo rinnovamento del sistema di riscaldamento e raffrescamento attraverso tecnologie di ultima generazione. Saranno installate due nuove caldaie ad alta efficienza, caratterizzate da consumi e dispersioni termiche molto contenuti, e sarà integralmente rivista la distribuzione degli impianti.

All’interno delle camere saranno collocati nuovi elementi di scambio termico, in grado di garantire il riscaldamento durante la stagione invernale e il raffrescamento nei mesi estivi. Le nuove tubazioni saranno distribuite attraverso soluzioni studiate per limitare al massimo le opere murarie: al piano terreno gli interventi saranno accompagnati dal rifacimento e dalla messa a norma della pavimentazione, mentre ai piani superiori sarà realizzata una distribuzione aerea delle linee del caldo e del freddo.

Una parte fondamentale dell’operazione riguarderà inoltre la sostituzione completa degli infissi esterni, oggi non più adeguati sotto il profilo energetico. Il nuovo sistema finestrato consentirà di ridurre sensibilmente le dispersioni termiche, migliorando il comfort degli ambienti e abbattendo i consumi energetici.

Nel complesso, pur prevedendo un numero limitato di opere edilizie invasive per garantire la continuità dei servizi agli ospiti durante i lavori, il progetto permetterà di conseguire risultati particolarmente significativi dal punto di vista dell’efficienza energetica, con un miglioramento di oltre una classe energetica e una consistente riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La valutazione tecnica allegata al provvedimento ha infatti attribuito all’intervento un punteggio particolarmente elevato, riconoscendone la qualità progettuale e i benefici ambientali attesi.

Soddisfazione viene espressa anche dall’amministratore unico di Opere Sociali Servizi, Lorena Rambaudi: “Villa Noceti è una struttura sociosanitaria dedicata all’assistenza degli anziani e ospita 40 persone in regime di RSA convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale. E’ un edificio di particolare pregio architettonico che, proprio per le sue caratteristiche, richiede continui interventi di manutenzione e ammodernamento per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dell’attività sanitaria. Con questi interventi sarà possibile migliorare significativamente la qualità dei servizi offerti agli utenti”.

“Il consiglio di amministrazione – sottolinea il presidente di Opere Sociali Giorgio Masio – subito dopo il proprio insediamento ha individuato la necessità di un intervento strutturale di efficientamento energetico, avviando una progettazione che ha trovato pieno riconoscimento con il successo ottenuto nel bando Filse/Regione Liguria. Tutto il Consiglio esprime grande soddisfazione per questo importante risultato: gli interventi miglioreranno il benessere degli ospiti, garantiranno una struttura ancora più efficiente e consentiranno una significativa riduzione dei consumi energetici”.

L’intervento rappresenta quindi non soltanto un investimento sul patrimonio immobiliare delle Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia, ma anche un investimento concreto sulla qualità dell’accoglienza, dell’assistenza e dei servizi garantiti quotidianamente alla comunità savonese.

“Questo finanziamento rappresenta un traguardo di straordinaria importanza – spiega l’architetto Aldo Picalli, progettista dell’intervento – perché permette di coniugare la tutela e la riqualificazione di una struttura storicamente legata al territorio con le esigenze di comfort, sicurezza e sostenibilità ambientale richieste oggi”.

Il Cda di Opere sociali sta inoltre lavorando alla definizione della procedura progettuale e finanziaria che consentirà un intervento analogo per la riqualificazione energetica anche per la struttura socio sanitaria RSA Santuario piazza.