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Rassegna

Olivi diVersi: un successo la terza edizione che “canta in versi” Arnasco, Vendone e Onzo

Quest'anno il tema era "L'acqua e la pietra", e il paesaggio olivato della Valle Arroscia ha senza dubbio contribuito a scatenare lo spirito poetico di molti

Olivi diVersi

Ponente. Anche la terza edizione di Olivi diVersi è stato un successo. Venerdì pomeriggio, a Onzo, si è tenuta la premiazione e il reading poetico dei partecipanti al concorso poetico dedicato ad Angelo Gastaldi, poeta, storico, pittore innamorato di Arnasco e della Valle Arroscia.

A organizzare l’evento è stato, come sempre, il comitato Olivi diVersi (presieduto da Nicola Piccardo) che, su idea del giovane Dante Gallizia, unisce i Comuni di Arnasco, Vendone e Onzo che hanno patrocinato il concorso. Come sempre a presiedere la giuria è stato il libraio, editore e agitatore culturale Gerry Delfino. Quest’anno il tema era “L’acqua e la pietra”, e il paesaggio olivato della Valle Arroscia ha senza dubbio contribuito a scatenare lo spirito poetico di molti.

Questi i nomi dei vincitori. Il primo premio assoluto è andato a Claudio Bessone con la poesia “Come la goccia sulla roccia” che si è aggiudicato il Premio “Quelli del Catellermo”. Il primo premio per il concorso di poesie in Italiano è andato ad Angelica Lubrano con la poesia: “Vapori d’acqua”, mentre quello per la migliore poesia in dialetto è stato assegnato a Natale Giovanni Trincheri con la poesia: “Aiga o prea?”.

Al poeta e giornalista albenganese Vincenzo Bolia è andato il Premio menzione d’onore con la poesia. “San Calocero”. Nella categoria riesrvata ai giovani (Under 18) ha vinto Cesare Fusco con la poesia: “Ulivo d’ Arnasco”, mentre l’altro primo premio Assoluto è andato a Maria Pia Viale con la poesia “Il muro a secco”. A premiare il sindaco di Onzo, Sandro Piccardo, la prima cittadina di Vendone Sabrina Losno, la vicesindaco di Arnasco Michela Viaggio e Sandra Gastaldi, figlia di Angelo.

“Anno dopo anno il premio sta crescendo come numero di partecipanti e qualità delle opere. Ad ogni edizione installiamo, alla Cava del Tempo di Arnasco, una piastrella con q-code che rimanda ai testi delle poesie, e a ogni edizione stampiamo, grazie all’agenzia Reale Mutua di Albenga, nostro unico sponsor, un libretto con tutti i componimenti in gara. Questa edizione è stata anche l’occasione per conoscere la folta comunità poetica di Bellissimi, con cui speriamo possa nascere una proficua collaborazione”, commenta Luciano Gallizia, portavoce del Comitato.

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