Nuovo Santa Corona, PD: “Bene l’assegnazione progettuale, ma dalla Regione nessuna risposta sui servizi”

Pietra Ligure. “Apprendiamo in questi giorni la notizia secondo cui sarebbe avvenutta l’assegnazione della fase progettuale per la costruzione del nuovo Santa Corona. Notizia di per se certamente incontestabile e positiva, come non essere d’accordo? Tuttavia, riusciamo sempre a rimanere stupiti quando qualche consigliere regionale, in un impeto di ottimismo sconsiderato dichiara: “compiuto un ulteriore passo avanti”. Qui di ulteriore non c’è proprio nulla, semmai, com nel gioco dell’oca, siamo “ritornati al via” per l’ennesima volta”.

L’affondo arriva dal circolo PD di Pietra Ligure e della Val Maremola sul progetto per la struttura ospedaliera del nosocomio pietrese.

“In questi ultimi anni di progetti o pseudo-ricostruzioni mai ben definite, se ne è parlato tanto. Forse troppo. Soprattutto nella malcapitata gestione Toti. Di “ulteriore”, semmai, c’è la possibilità di registrare mancate promesse. Vai alla voce Felettino o ospedale di Taggia, promessi da tempo inmemore dal centrodestra e non ancora realizzati. Restiamo fiduciosi, sforzandoci di esserlo ma in questi anni, di tangibile, ci sono solo le chiusure del polo materno infantile di Pietra Ligure, quella (definitiva) del padiglione Negri e la soppressione del corso di laurea per fisioterapisti per stare al recende passato, benchè si fosse tentato ogni sforzo politico”.

“E ancora l’accorpamento della centrale unica del 118, in barba alle oltre 5.000 firme raccolte. A tutto questo, qualora non bastasse, si aggiunge la vergogna di una centrale termica a metano, costata oltre due milioni di euro, ultimata a Santa Corona, nel gennaio scorso e non ancora entrata in attività, senza sapere i motivi di questo grave ritardo” conclude il circolo Dem.