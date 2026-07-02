Liguria. Oltre la metà degli aventi diritto avevano votato alle 12 per eleggere il nuovo rettore dell’Università di Genova.

I dati diffusi dall’ateneo testimonia che nel primo giorno della votazione di ballottaggio risultano aver votato 1.567 elettori su 2.831 aventi diritto, pari al 55,35 %. Le votazioni si concluderanno alle 14 di venerdì 3 luglio 2026.

A contendersi il titolo di rettore per il periodo che va dal 2026 al 2032 sono Michele Piana e Antonio Uccelli, rimasti in lizza dopo il ritiro di Emanuela Sasso e Nicoletta Dacrema, che hanno deciso di sostenere Uccelli.

Al primo turno i risultati hanno visto avanti il professore di Matematica Michele Piana (867,74 voti). Staccato, a 843,73 voti, il neurologo Antonio Uccelli. Uno tra i due prenderà il posto di Federico Delfino.

Chi sono i due candidati a rettore dell’Università di Genova

Michele Piana è professore ordinario di Analisi Numerica al Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova e ricercatore associato dell’Osservatorio Astrofisico di Torino, Istituto Nazionale di Astrofisica. In circa trent’anni di carriera scientifica si è occupato soprattutto dello sviluppo di modelli matematici per applicazioni nella scienza della salute, nella fisica solare, e nella meteorologia spaziale.

Antonio Uccelli è professore ordinario di neurologia ed è stato direttore della Clinica Neurologica dell’Ospedale Policlinico San Martino. Ha diretto per 7 anni (2012-2019) il Centro di Eccellenza per la ricerca biomedica (CEBR), una struttura equiparata ad un dipartimento universitario dotato di autonomia finanziaria, personale tecnico-amministrativo cui afferivano oltre 50 docenti della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e della Scuola Politecnica.

È stato anche il coordinatore del curriculum “Neuroscienze cliniche e sperimentali” del dottorato di Neuroscienze dal 2014 al 2019 e ha coordinato la Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dal 2012 al 2015.