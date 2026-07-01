Piano sociosanitario regionale, sindacati: “Passo avanti della Regione, ma servono interventi concreti”

Liguria. La Uil Liguria accoglie con favore la nota trasmessa dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci alle organizzazioni sindacali confederali in merito al Piano sociosanitario integrato regionale 2026-2030, con la quale vengono ribaditi una serie di impegni sul tema della valorizzazione del personale sociosanitario, della programmazione del fabbisogno, della formazione, della sicurezza sul lavoro e del rafforzamento delle relazioni sindacali e tutti gli impegni assunti in ‘fase di perfezionamento’.

“Riteniamo che il documento rappresenti un passo in avanti rispetto al confronto sviluppato negli ultimi mesi e testimonia che il contributo delle organizzazioni sindacali è stato ascoltato durante il percorso di costruzione del Pssir – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario confederale Uil Liguria – è positivo che la Regione riconosca il valore strategico del personale del Servizio Sanitario Regionale e individui il sindacato come interlocutore stabile nelle scelte di programmazione e monitoraggio del sistema sociosanitario”.

Per la Uil Liguria assumono particolare rilievo gli impegni relativi al coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali nella definizione dei fabbisogni di personale e dei piani assunzionali delle aziende sanitarie, all’istituzione del Tavolo regionale delle relazioni sindacali del Pssir, alla partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori alla Cabina di Regia del Piano, al potenziamento della formazione continua e alle misure dedicate alla sicurezza degli operatori sanitari e sociosanitari.

“Sono temi che la Uil ha posto con forza fin dall’avvio del confronto sul Piano e che oggi trovano un importante riconoscimento politico. È un segnale che apprezziamo e che consideriamo il frutto di un dialogo serio e responsabile” aggiunge.

La Uil Liguria evidenzia tuttavia come questa fase debba ora tradursi rapidamente in interventi concreti. “Gli impegni contenuti nella nota del presidente rappresentano una cornice importante, ma ora occorre dare loro piena attuazione. Servono atti amministrativi, tempi certi, risorse adeguate e strumenti di verifica costante. La sanità ligure ha bisogno di risposte operative sui temi delle assunzioni, del contrasto alla carenza di personale, della valorizzazione economica e professionale degli operatori e del miglioramento delle condizioni di lavoro. Sono queste le priorità che incidono quotidianamente sulla qualità dell’assistenza ai cittadini”.

Per il sindacato è inoltre fondamentale che il confronto istituzionale non si esaurisca nella fase di approvazione del Piano.

“Il tavolo regionale delle relazioni sindacali dovrà diventare un luogo permanente di confronto preventivo e non esclusivamente consultivo. Solo attraverso una partecipazione reale delle rappresentanze dei lavoratori sarà possibile accompagnare l’attuazione del Pssir, monitorarne gli effetti e correggere tempestivamente eventuali criticità”.

La Uil Liguria conferma quindi la propria disponibilità a proseguire un confronto costruttivo con la Regione.

“Accogliamo con favore gli impegni assunti dal presidente Bucci. Rappresentano un passo in avanti rispetto al confronto sviluppato in questi mesi e testimoniano che il contributo delle Organizzazioni Sindacali è stato ascoltato. Adesso però occorre trasformare gli impegni in atti concreti, con tempi certi, risorse adeguate e un confronto permanente che coinvolga realmente le rappresentanze dei lavoratori. La Uil continuerà a dare il proprio contributo con spirito propositivo, ma con la stessa determinazione vigilerà affinché gli impegni assunti trovino piena e tempestiva applicazione” conclude Bizzarro.

Anche la Cisl Liguria, insieme alle categorie della Funzione Pubblica e dei Pensionati, esprime un giudizio complessivamente positivo, “perché nel Piano sono state recepite le nostre proposte ma vigileremo con attenzione sulla loro concreta attuazione”. Tra i risultati ottenuti, il rafforzamento del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella programmazione dei fabbisogni e nei processi di reclutamento del personale, il confronto preventivo sui piani assunzionali e il potenziamento del Piano regionale della formazione del personale socio-sanitario, con una partecipazione attiva delle parti sociali e l’inserimento di moduli dedicati a qualità e sicurezza del lavoro, oltre al coinvolgimento dei lavoratori dei servizi in appalto”.

“Confermata anche l’applicazione del protocollo d’intesa del 4 maggio 2022 tra Regione Liguria e organizzazioni sindacali in materia di appalti pubblici, a tutela di occupazione, sicurezza, legalità e prevenzione delle infiltrazioni criminali in tutti i bandi finanziati con risorse pubbliche”.

“Resta alta, tuttavia, l’attenzione della Cisl Liguria sulle emergenze della sanità regionale, a partire dalla carenza di personale e dalle condizioni di lavoro sempre più difficili per gli operatori. “Servono tavoli di confronto strutturati e permanenti, da attivare subito, con mappature puntuali dei fabbisogni: la situazione è grave e si riflette inevitabilmente su lavoratrici e lavoratori, sull’utenza e su una popolazione sempre più anziana e bisognosa di servizi di cura” conclude il sindacato.