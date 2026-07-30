Nuove ondate di calore in Liguria e nel savonese: aumentano le temperature

Liguria. Come previsto si aggrava la nuova ondata di calore che coinvolge in questi giorni l’Italia e non risparmia la Liguria e il savonese, sebbene la nostra regione finora abbia patito effetti limitati.

Il caldo, con afa e umidità, avrà un altro picco per le giornate di venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto.. Secondo Arpal, nel corso delle prossime quarantotto ore assisteremo ad un ulteriore consolidamento dell’anticiclone sub-tropicale che manterrà cielo sereno e temperature elevate.

Il peggioramento dello scenario dipende non solo dall’ulteriore rialzo della colonnina di mercurio previsto nei prossimi giorni, ma anche (e soprattutto) dal prolungarsi del disagio fisiologico.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per oggi (giovedì 30 luglio) Arpal prevede infatti cielo sereno o poco nuvoloso con qualche isolato rovescio sui rilievi e temperature massime in debole aumento con umidità al 50-70%. A Genova il termometro toccherà i 32 gradi ma nell’entroterra del Ponente si arriverà a 37 gradi.

Venerdì 31 luglio ancora bel tempo con possibili precipitazioni nelle zone montuose. Aumenteranno le minime – che non scenderanno sotto i 27 gradi in città – e il tasso di umidità che salirà al 60-80%. Un ulteriore intensificazione del caldo si potrebbe registrare nel weekend.