Nuova veste grafica e più informazioni per il mercatino ortofrutticolo di Finale: consegnato agli espositori il nuovo materiale promozione

Finale Ligure. Il mercatino ortofrutticolo di Finale Ligure si arricchisce di nuovi strumenti di comunicazione pensati per rendere ancora più immediata la sua riconoscibilità e invitare cittadini e visitatori a scoprire e valorizzare i prodotti tipici degli agricoltori locali.

L’amministrazione ha consegnato stamani, 28 luglio, ai produttori, il nuovo materiale promozionale destinato ai banchi che, durante tutto l’anno, animano il Rione Marina e, nel periodo estivo, anche il lungomare di Varigotti.

Ogni espositore ha ricevuto un’insegna personalizzata, mentre per l’intera area è stato predisposto un roll-up, entrambi realizzati con una grafica coordinata e facilmente identificabile, pensata per accompagnare il pubblico in un percorso di scoperta delle produzioni locali e delle realtà agricole del territorio. Il nuovo allestimento comprende infatti anche un QR code che rimanda alla pagina dedicata ai produttori sul sito visitfinaleligure.it, dove è possibile conoscere le aziende presenti, la loro storia e le caratteristiche delle produzioni, con contenuti disponibili anche in lingua inglese per facilitare la consultazione da parte dei turisti.

Il mercatino ortofrutticolo rappresenta da anni un punto di riferimento per chi desidera acquistare prodotti del territorio direttamente dai produttori e conoscere da vicino il lavoro delle aziende agricole locali. Tra i banchi trovano spazio ortaggi e frutta di stagione, formaggi artigianali, miele, confetture, conserve, olio e vino, espressione di un’agricoltura che valorizza la filiera corta, la stagionalità e il legame con la terra.

Commenta il sindaco con delega al commercio, Angelo Berlangieri: “Con questo nuovo materiale promozionale vogliamo dare al nostro mercatino ortofrutticolo un’immagine coordinata e immediatamente riconoscibile, che aiuti chi passeggia tra le bancarelle a orientarsi meglio e a conoscere davvero chi c’è dietro ogni prodotto. Il QR code con le informazioni anche in inglese va proprio in questa direzione: vogliamo che anche i visitatori stranieri possano scoprire con facilità la qualità e la storia delle nostre produzioni locali. Questo intervento si inserisce in un lavoro che stiamo portando avanti da tempo per valorizzare il mercatino e i suoi produttori: penso agli show cooking organizzati insieme all’istituto alberghiero Migliorini, che hanno trasformato la piazza in un luogo di racconto e di degustazione oltre che di vendita. Sono tutte sfaccettature di un unico percorso col quale puntiamo a raccontare, sostenere e far conoscere sempre più chi lavora la nostra terra e porta ogni settimana sulle nostre piazze prodotti autentici e di qualità”.

Il mercato si svolge durante l’anno con un calendario articolato:

– nel periodo invernale, dal 15 settembre al 15 giugno, è ospitato nel Rione Marina, in piazza Vittorio Emanuele II, il mercoledì dalle 15 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 19;

– nel periodo estivo, dal 16 giugno al 14 settembre, si trasferisce sul lungomare Migliorini e in piazza di Spagna, il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19.30, mantenendo il sabato dalle 10 alle 19;

– dal 1° giugno al 30 settembre è inoltre presente anche sul lungomare Bottino di Varigotti, ogni venerdì dalle 15 alle 19.