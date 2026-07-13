Nuova avventura per mister Battistel: è il nuovo allenatore dell’Under 17 del Vado

Vado Ligure. Michele Battistel entra a far parte del nuovo settore giovanile del Vado. È arrivata l’ufficialità: l’ex allenatore della Carcarese, condottiero della promozione in Eccellenza biancorossa, guiderà l’Under 17 nel campionato nazionale.
Il comunicato del Vado
Proseguono le novità legate al nostro settore giovanile in vista della stagione del ritorno in Serie C: dopo l’Under 16, oggi siamo lieti di annunciare che anche l’Under 17 prenderà parte al campionato nazionale di categoria.
Oggi la squadra rossoblù si è ritrovata per il primo incontro stagionale sotto la guida di Michele Battistel.
Tecnico giovane, preparato e reduce dall’avventura alla guida della prima squadra della Carcarese, compagine con la quale ha centrato la promozione in Eccellenza nelle stagione 2024/25.
Buona stagione ragazzi.