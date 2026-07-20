Nuoto artistico, la Rari Nantes Savona trionfa al campionato italiano Juniores

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona è campione d’Italia. Il titolo è stato conquistato al campionato italiano Juniores estivo che si è concluso ieri nel Centro Natatorio “Zanelli” di Savona.

La squadra biancorossa ha letteralmente dominato la competizione vincendo tutte le gare in programma. Grazie a questa vittoria la Rari mette una seria ipoteca sulla conquista del suo 23° scudetto. Un successo che da lustro a tutta la città di Savona.

Di seguito le medaglie conquistate dalle sincronette e sincronetti biancorossi.

Finale della Acrobatic Routine:

1. BANCO BPM Rari Nantes Savona 189.7457

2. Aurelia Nuoto 184.4332

3. Montebelluna Nuoto 183.2457

Finale degli Obbligatori:

1. Giulia Ottonello (BANCO BPM Rari Nantes Savona) 83.3164

2. Gabriele Minak (BANCO BPM Rari Nantes Savona / Fiamme Oro) 82.1356

3. Chiara Benesso (Plebiscito Padova) 81.6356

Finale del Duo Femminile:

1. Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (Fiamme Oro /Banco BPM R.N. Savona) 286.5413

2. Melissa Magi e Giorgia Spiz (Busto Nuoto) 269.6138

3. Volante carenza e Vittoria Carenza (Città Sport Vicenza) 268.6380

Finale del Duo Misto:

1. Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (Fiamme Oro – Banco BPM R. N. Savona) 233.0216

2. Francesco Cosentino e Elisa Di Spirito (All Round) 230.3384

3. Chanel Andrighettie Lorenzo Pozzobon (Motebelluna Nuoto) 214.2933

Finale della Squadra:

1. BANCO BPM Rari Nantes Savona 235.6159

2. Busto Nuoto 233.6820

3. Montebelluna Nuoto 2223.8241

Finale del Solo Femminile:

1. Giulia Ottonello (Banco BPM R.N. Savona) 276.4225

2. Chiara Benesso (Plebiscito Padova) 266.1038

3. Ginevra Marchetti (Fiamme Oro – Banco BPM R.N. Savona) 260.8914

Finale del Solo Maschile:

1. Gabriele Minak (Fiamme Oro / Banco BPM Rari Nantes Savona) 264.0600

2. Francesco Cosentino (All Round) 253.7138

3. Tommaso Bartolini (Futura Club Prato) 210.9725

Classifica di società:

1. BANCO BPM Rari Nantes Savona 1.022,50

2. Fiamme Oro 637.00

3. Busto Nuoto 619.00

La squadra Juniores del BANCO BPM Rari Nantes Savona Campione d’Italia è composta da: Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Giulia Ottonello, Alice Maddalena, Sofia Lucci, Melissa Polidoro Baglione, Alessandro Lucci, Carlotta Cossu, Giannelli Costanza, Giorgia Pirola, Ilaria Prinetto, Alice Tissone, Isabel Iaccarino, Mustaccioli Alessia.

La squadra biancorossa era guidata dalle allenatrici Simona Ricotta e Federica Sala e dal preparatore atletico Massimo Di Napoli.