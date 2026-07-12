Notte di super lavoro per il 118 nel Savonese: numerosi interventi per abuso di alcol tra i giovani

Provincia. È stata una notte particolarmente impegnativa per i soccorritori del 118 nel Savonese, chiamati a intervenire in numerose occasioni per casi di abuso di alcol che hanno coinvolto soprattutto ragazzi e giovanissimi.

Le richieste di soccorso si sono concentrate nelle ore centrali della notte, tra locali, piazze e le principali aree della movida estiva. Diversi giovani hanno accusato malori riconducibili a intossicazioni etiliche, rendendo necessario l’intervento delle ambulanze.

Le situazioni più significative sono state registrate ad Alassio, Spotorno e Varazze, dove i mezzi di emergenza sono intervenuti più volte nel corso della notte. Alcuni ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo e, in alcuni casi, in codice rosso. Fortunatamente, la maggior parte degli interventi si è conclusa senza conseguenze gravi, anche se le condizioni dei pazienti hanno richiesto cure e monitoraggio sanitario.

In un caso, all’esterno di una discoteca alassina, si è inoltre verificato un episodio di aggressione nei confronti del personale sanitario, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

L’ennesima notte di lavoro intenso conferma una tendenza ormai consolidata durante i fine settimana estivi lungo la Riviera: il consumo eccessivo di alcol tra i più giovani continua a rappresentare una delle principali cause di intervento per il servizio di emergenza. Un fenomeno che, oltre a mettere a rischio la salute dei ragazzi, impegna in modo significativo il sistema dei soccorsi, chiamato a gestire decine di richieste in poche ore.