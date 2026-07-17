Notte Bianca a Pietra Ligure: la grande festa con uno spettacolo di luci e colori

Pietra Ligure si prepara a risplendere di emozioni e musica con “La Notte Bianca Summer Colors”, uno degli eventi più attesi e coinvolgenti della Riviera e secondo appuntamento delle “Grandi Notti di Pietra”

L’evento, organizzato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro”, trasformerà la città in un festival globale di musica, danza, sapori e cultura. L’edizione 2026 si propone come un travolgente spettacolo di colori, luci e divertimento, pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età e far riscoprire il centro cittadino in una veste nuova, dinamica, accogliente e frizzante.

La serata prenderà il via già dalle ore 18:00, con negozi aperti e mercatini, street food e drink, animazione e spettacoli per godersi il centro cittadino, passeggiando tra le vie animate, i caruggi e le piazzette. Sarà una festa indimenticabile anche per i più piccoli, grazie a spazi dedicati con baby dance, giochi e animazione. A partire dalle 20:30 e fino a notte inoltrata, live band e DJ set, spettacoli, danze e performance artistiche. Gran finale alle ore 23:00 in Piazza San Nicolò, con il maxi dj set pronto a far vibrare il cuore della città a ritmo delle hit più famose, trasformando la piazza in una vera e propria discoteca a cielo aperto sotto le stelle.

“Quest’anno siamo lieti di presentare un evento che sarà una vera e propria esplosione di sfumature, energia, musica, animazione e sapori gourmet. Un viaggio emozionale nel cuore di Pietra Ligure, per scoprire, divertirsi e vivere insieme la magia di una notte speciale e indimenticabile. Un evento gratuito, diffuso e aperto a tutti che, cartina alla mano, trasformerà il centro storico in un caleidoscopio dove incontrare in ogni piazza e in ogni angolo colori, suoni e suggestioni. Una festa “totale” dove intrattenimento, commercio e socialità si fondono in un’unica esperienza collettiva. Una vetrina d’eccezione che valorizza la nostra città e sulla quale torniamo a scommettere dopo il successo delle scorse edizioni” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado con la presidente dell’associazione Facciamo Centro Renata Gibbone.

“Da quest’anno, la Notte Bianca si inserisce nella cornice delle “Grandi Notti di Pietra”, nuovo format dedicato al divertimento diffuso che cresce e si fa in tre, triplicando anche gli sforzi dell’Amministrazione per creare una programmazione di altissimo livello capace di generare una straordinaria forza d’attrazione e importanti ricadute economiche su tutto il territorio – continuano – La Notte Bianca si conferma una manifestazione di spicco animata dalla sinergia tra Comune e “Facciamo Centro”, una formula vincente capace di coinvolgere l’intero tessuto commerciale e produttivo locale, ma anche una sfida complessa, che vede la macchina comunale impegnata a garantire la sicurezza, in un ‘dietro le quinte’ di grande lavoro, affiancato dallo straordinario sforzo organizzativo dell’associazione, che ringraziamo da subito” proseguono.

“Agli Uffici comunali, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, alle Pubbliche Assistenze, alla protezione civile e ai volontari del servizio d’ordine e a tutti coloro dedicheranno la loro serata affinché tutti si possano divertire serenamente, vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno già messo in campo e per quello che metteranno mercoledì sera per garantire lo svolgimento ottimale e in piena sicurezza dell’intero evento. E a tutti, buona “Notte Bianca Summer Colors!” concludono De Vincenzi, Rembado e Gibbone.