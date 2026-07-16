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Lettera al direttore
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Lodi

“Non solo professionalità e competenza”, un ringraziamento al reparto di Radioterapia dell’Ospedale San Paolo di Savona

Un grazie anche al Direttore Marco Possanzini importante punto di riferimento per affrontare le cure con serenità

Ospedale San Paolo Savona

Savona. Una lettera che trasmette non solo gratitudine per il reparto di Radioterapia dell’Ospedale San Paolo di Savona, ma che testimonia come sia stato affrontato con serenità un percorso così difficile.

“Vorrei ringraziare tutto il personale del Reparto di Radioterapia dell’ospedale San Paolo di Savona

In un momento delicato come quello delle cure ho trovato grande professionalità e competenza.

Un grazie particolare al Direttore Marco Possanzini importante punto di riferimento che mi ha permesso di affrontare il percorso con serenità e fiducia.”

Alberto Bertucci

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