Non ce l’ha fatta il 36enne accoltellato al Prolungamento: è morto in seguito alle gravi ferite

Savona. Notizia terribile quella che giunge dall’ospedale San Paolo, dove è morto nella notte l’uomo di 36 anni, M.Y., di origine straniera, ferito ieri (5 luglio) da una coltellata, nella spiaggia libera del Prolungamento.

Troppo gravi le ferite riportate: è stato colpito da un fendente all’altezza dello stomaco, che gli ha procurato un taglio profondo ed una conseguente, copiosa perdita di sangue.

Sempre nella giornata di ieri, dopo essere trasportato in ambulanza, era stato operato d’urgenza presso il nosocomio savonese. Ma, nonostante la buona riuscita dell’intervento, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il grave episodio di cronaca si è verificato in pieno pomeriggio, intorno, alle 15,30. Tutto sarebbe nato da una lite generata da un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna.

L’aggressore, dopo aver inferto il colpo, è poi fuggito sul bagnasciuga in direzione ponente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la guardia costiera. Sono stati raccolti racconti e testimonianze dei presenti e proseguono le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere della zona, per risalire all’identità dell’aggressore, su cui ora pende l’accusa di omicidio.