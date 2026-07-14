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Recupero

Noli, salvati due daini rimasti intrappolati in un rio coperto

Gli operatori, con supporto veterinario, si sono calati nel rio per recuperare gli animali

Generico luglio 2026

Noli. Il Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale regionale è intervenuto per trarre in salvo due daini, rimasti intrappolati in un rio tombinato in una zona compresa tra Noli e Spotorno.

Gli operatori, con supporto veterinario, si sono calati nel rio per recuperare gli animali; dopo la narcotizzazione, i daini sono stati estratti e successivamente liberati in sicurezza in un’area boschiva idonea. 

“Questo intervento – sottolinea l’assessore regionale alla Fauna Selvatica, Alessio Piana – evidenzia il valore del lavoro quotidiano svolto dal personale impegnato nella vigilanza e nella tutela della fauna selvatica in Liguria. Un’attività resa possibile grazie al costante coordinamento tra istituzioni e figure specializzate, fondamentale per garantire interventi efficaci e tempestivi a salvaguardia degli animali e del territorio”.

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