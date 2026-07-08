Nolese, doppio colpo in attacco: arrivano Pittalis e Sciutto

La Nolese inaugura la propria campagna acquisti con un doppio innesto nel reparto offensivo, puntando su due giovani di prospettiva. La società biancorossa ha infatti ufficializzato gli arrivi di Alexandro Pittalis, classe 2005, e Luca Sciutto, classe 2006, entrambi provenienti dallo Speranza.

Per Pittalis si tratta di un profilo che, nonostante la giovane età, può già vantare un’importante esperienza maturata nella scorsa stagione nel campionato di Eccellenza con la maglia dell’Arenzano, percorso che ne ha favorito la crescita e la maturazione calcistica.

I due nuovi attaccanti condividono inoltre un recente passato ricco di soddisfazioni. Sia Pittalis sia Sciutto hanno infatti conquistato il campionato Juniores d’Eccellenza con il Legino allenato da mister Saccone, risultando tra i protagonisti della vittoria.

Con queste due operazioni la Nolese aggiunge qualità, freschezza ed entusiasmo al proprio reparto avanzato, confermando la volontà di costruire una squadra competitiva e ambiziosa in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

La società ha accolto con entusiasmo i due nuovi acquisti, augurando ad Alexandro Pittalis e Luca Sciutto una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancorossa.