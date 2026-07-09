Nolese, doppia operazione sulle corsie: ufficiali Parodi e Casu

La Nolese continua a muoversi con decisione sul mercato e aggiunge altri due tasselli al proprio organico in vista del campionato di Prima Categoria 2026/27. La società biancorossa ha infatti ufficializzato gli innesti di Jacopo Parodi e Andrea Casu, due giovani esterni che porteranno nuove soluzioni sulle fasce.

Parodi, classe 2006, arriva dal Finale Ligure, dove nell’ultima stagione ha alternato le presenze tra la formazione Juniores e la Prima Squadra. Mancino naturale, può ricoprire più ruoli lungo la corsia e abbina intensità, qualità tecnica e un’ottima capacità di rendersi pericoloso anche sui calci da fermo.

Il secondo volto nuovo è quello di Casu, classe 2005, esterno destro cresciuto nel settore giovanile del Legino. Dopo essersi messo in mostra con la maglia verdeblù, nell’ultima annata è rimasto lontano dai campi per motivi personali. La Nolese gli offre ora l’opportunità di rilanciarsi e tornare protagonista.

Con queste due operazioni il club conferma la volontà di investire su profili giovani e versatili, ampliando le alternative a disposizione dello staff tecnico in vista della nuova stagione. Per Parodi e Casu inizia così una nuova avventura in biancorosso, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nel progetto della Nolese.