Nasce “Loano 903”, il comitato loanese di Futuro Nazionale di Vannacci: referente Mario Oliva

Loano. E’ Mario Oliva il referente di “Loano 903”, il comitato di Futuro Nazionale appena costituitosi nella città dei Doria “sulla spinta della partecipazione e dell’entusiasmo di molte persone, specialmente giovani”.

Ricorda Oliva: “Futuro Nazionale è un partito di destra, ‘vera ed autentica’ che, riconoscendosi in pieno nella democrazia, sostiene valori, tra i quali: l’amor di patria e l’identità italiana; la difesa ed il ripristino del rispetto della religione cristiana, della nostra cultura e delle nostre tradizioni; il ripristino deciso dell’ordine e della sicurezza pubblici; la ‘remigrazione’ nei loro paesi d’origine di quegli stranieri sul suolo italiano che, anziché lavorare e cercare di integrarsi nella nostra società, delinquono o vogliono imporre valori incompatibili con la nostra civiltà ed il nostro sistema giuridico. Noi propugniamo questi stessi valori in modo deciso e su di essi non accetteremo mediazioni, compromessi ed ‘annacquamenti’, anche in vista dei programmi per le elezioni comunali del prossimo anno”.

“Contatti con gli altri partiti del centrodestra? Noi ‘non cerchiamo’ nessuno, ma, come ripete il generale Vannacci, se gli altri partiti riterranno di contattarci, noi siamo disponibili ad ascoltare, proporre e collaborare. A patto che i principi ed i valori che sono fondamento delle nostre idee e della nostra azione non vengano messi in discussione o snaturati. Diversamente, saremo pronti, come lo siamo già fin d’ora, ad andare avanti da soli per la nostra strada, convinti che la validità delle nostre idee meriterà l’appoggio ed il sostegno dei cittadini” conclude Oliva.