Nasce l’Academy Vado: Luca Tarabotto il responsabile, torna Fabrizio Grossi

Vado Ligure. È nata l’Academy Vado 2026, il nuovo progetto del Vado, promosso in Serie C, per la gestione della cantera. I rossoblù hanno definito gran parte dello staff tecnico e organizzativo. Luca Tarabotto, il vicepresidente, sarà il responsabile dell’Academy, mentre Fabrizio Grossi torna in società nel ruolo di direttore tecnico dell’Academy dopo l’esperienza al Genoa. Per la Scuola Calcio, Claudio Willermoz ricoprirà l’incarico di responsabile della scuola calcio e sarà anche l’allenatore della leva 2017.

Nello staff è confermato Lorenzo Tomasi come preparatore motorio. Sta concludendo il percorso di laurea triennale e inizierà quello magistrale, con un percorso di studi focalizzato sugli aspetti coordinativi e motori. Prosegue anche la collaborazione con Ilaria Simeoni. Ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute all’Università di Genova, ha iniziato il percorso di laurea magistrale ed è in possesso della qualifica UEFA C. Massimiliano Prina, già allenatore delle giovanili rossoblù, sarà il responsabile del coordinamento dei tecnici sul campo. L’attività tecnica sarà coordinata seguendo le linee guida definite da Tarabotto e Grossi. Nei prossimi giorni la società renderà noti anche i nominativi degli altri tecnici che completeranno lo staff.

Nel corso di questa settimana si sono svolte le prime riunioni organizzative dell’Academy, mentre la prossima saranno coinvolte le squadre delle categorie nazionali in vista dell’avvio della stagione. Anunciati anche gli Open Day della Scuola Calcio in programma il 21, 23, 28 e 30 luglio al Chittolina.