Morgan a Ceriale, Ivana Spagna a Loano, Sagre a Campochiesa, Orco e Borgio: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sagre, ma anche concerti, spettacoli teatrali e presentazioni letterarie. Sarà un weekend ricchissimo di appuntamenti da non perdere: per gli amanti della musica a Ceriale ci sarà il concerto di Morgan, mentre a Loano protagonista sarà la voce di Ivana Spagna. Cibo, musica e divertimento saranno invece di casa alla Sagra gastronomica di Campochiesa, alla Sagra della Formagetta a Orco Feglino e a Borgio Verezzi con l’evento Mangià pe a strada. Per chi ama libri e cultura da non perdere il ricco calendario di appuntamenti offerto da Albenga d’Autore, ma anche la presentazione del libro di Andrea Scanzi dedicato a De Andrè in piazza Sisto. A Borghetto ci sarà invece un doppio appuntamento con il divulgatore Massimo Polidoro, infine a Finale c’è il West Coast Meeting. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

MORGAN IN CONCERTO A CERIALE

Il Ceriale Summer Festival si arricchisce di un nuovo, prestigioso appuntamento: sabato 4 luglio alle 21,30, piazza della Vittoria ospiterà il concerto di Morgan, tra gli artisti più originali e poliedrici del panorama musicale italiano. L’evento sarà presentato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa.

Cantautore, compositore, polistrumentista e produttore discografico, Morgan ha saputo costruire nel corso della sua carriera un percorso artistico unico, caratterizzato dalla continua ricerca musicale e dalla capacità di attraversare generi diversi. Fondatore e frontman dei Bluvertigo, formazione che ha segnato la scena alternativa degli anni Novanta, ha successivamente intrapreso una carriera solista che lo ha consacrato come uno degli autori più raffinati della musica italiana contemporanea.

Il suo repertorio spazia dal rock all’elettronica, dalla canzone d’autore alla sperimentazione, fino alla rilettura del repertorio classico, dando vita a spettacoli che uniscono tecnica, sensibilità musicale e grande capacità interpretativa. Alla carriera artistica si affianca anche quella televisiva, che lo ha visto protagonista come giudice di X Factor Italia, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti.

L’appuntamento si inserisce nel ricco calendario estivo promosso dall’Amministrazione comunale di Ceriale per offrire a residenti e turisti eventi di qualità con protagonisti di primo piano del panorama nazionale.

Il concerto è organizzato da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.clappit.it e presso la Tabaccheria di Ceriale, in via Indipendenza 3. Sarà inoltre possibile acquistarli la sera stessa del concerto direttamente al botteghino allestito in piazza della Vittoria, salvo disponibilità.

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

A LOANO SI CANTA CON IVANA SPAGNA

Come ogni anno, anche l’estate 2026 di Loano vedrà esibirsi sul palco allestito in piazza Italia uno dei più importanti artisti musicali italiani: quest’anno sarà la volta di Ivana Spagna, che il 4 luglio a partire dalle 22 sarà protagonista di una magica serata in cui ripercorrerà i più grandi successi della sua decennale carriera.

Il concerto del suo Live Tour 2026, ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili, è organizzato in collaborazione con “All in One”.

Prima dell’esibizione (alle 21) e al termine del concerto di Spagna dj-set e animazione con i Threejs.

Threejs è un collettivo di tre DJ uniti dalla stessa visione: trasformare ogni set in un’esperienza sonora unica. Tra revival e dance commerciale e contemporanea, il trio crea vibrazioni energiche e coinvolgenti capaci di accendere qualsiasi dancefloor.

Qui i dettagli sull’evento

A CAMPOCHIESA TORNA LA SAGRA GASTRONOMICA

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ingauna: la Sagra Gastronomica di Campochiesa, in programma presso le Opere Parrocchiali di Campochiesa d’Albenga nelle serate del 3, 4 e 5 luglio 2026.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Albenga e realizzata con il sostegno di BAXI e la collaborazione della Confraternita dei Disciplinanti di San Giovanni Battista e dell’associazione Campochiesa Eventi, rappresenta un momento di incontro e festa per residenti, turisti e appassionati della buona cucina ligure.

A partire dalle ore 19 saranno aperti gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare numerose specialità tradizionali. Tra i piatti protagonisti dell’edizione 2026 figurano i ravioli al sugo di carciofi, le acciughe fritte, i calamari in umido, le cozze e gli gnocchetti al pesto di trombette, preparati secondo le ricette della tradizione locale.

Ad accompagnare le cene, un ricco programma musicale pensato per tutte le età:

Venerdì 3 luglio: serata a “libero arbitrio” con la coinvolgente Live Disco Music Band;

Sabato 4 luglio: protagonista il ballo con DJ Sabio, tra liscio e dance music;

Domenica 5 luglio: gran finale con Beppe Montagna e la sua orchestra di ballo liscio.

La sagra si conferma così un appuntamento capace di unire gastronomia, intrattenimento e tradizione, valorizzando l’identità di una comunità che ogni anno accoglie centinaia di visitatori in un’atmosfera autentica e familiare.

Qui il programma completo della manifestazione

A ORCO C’E’ LA SAGRA DELLA FORMAGGETTA

Sabato 4 e domenica 5 luglio torna la sagra della formaggetta a Orco Feglino. Quest’anno l’appuntamento ormai fisso raggiunge la sua 38esima edizione.

L’evento è organizzato dalla pro loco San Lorenzo di Orco Feglino e si svolgerà all’ombra dei castagni.

Si inizia sabato 4 luglio alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, ma non mancherà ovviamente la musica! Domenica invece l’appuntamento è dalle 12,30 alle 15 e dalle 19 in poi: un’intera giornata all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento musicale.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.prolocosanlorenzo.it.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

Qui tutte le informazioni sulla sagra

BUON CIBO E DIVERTIMENTO A BORGIO CON “MANGIA’ PE A STRADA”

Borgio Verezzi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Mangià pe a Strada”, il festival dedicato allo street food con piatti tipici provenienti da tutta Europa, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio in via Matteotti.

L’evento, organizzato dal Consorzio La Piazza, sarà anche un’importante occasione di solidarietà, poiché nasce a favore delle attività della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Borgio Verezzi, che proprio nel 2026 celebra il prestigioso traguardo dei 50 anni di servizio alla comunità (1976-2026).

Per tre giorni il cuore di Borgio Verezzi si animerà con un ricco percorso gastronomico dove i visitatori potranno degustare specialità italiane ed europee preparate direttamente dagli operatori dello street food di qualità, il tutto in un’atmosfera di festa, musica e convivialità.

L’evento sarà aperto:

dalle 11.00 alle 15.00

dalle 18.00 alle 23.00

Un’iniziativa pensata per coinvolgere residenti, turisti e famiglie, offrendo un’esperienza gastronomica capace di unire sapori, tradizioni e cultura in uno dei borghi più suggestivi della Riviera ligure.

Il ricavato contribuirà a sostenere le attività della Croce Bianca, da cinquant’anni punto di riferimento fondamentale per il soccorso sanitario e l’assistenza alla popolazione. Un modo concreto per festeggiare insieme questo importante anniversario, valorizzando al tempo stesso il territorio e il suo tessuto associativo. Spiaggee isole

Con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, “Mangià pe a Strada” si conferma un appuntamento capace di coniugare buon cibo, socialità e solidarietà, nel segno dello slogan che accompagna la manifestazione:

“Buon cibo, bella gente, tanta solidarietà.”

Qui tutte le informazioni sulla manifestazione

LIBRI PROTAGONISTI CON ALBENGA D’AUTORE

Fino al 7 luglio il centro storico di Albenga torna a essere protagonista della cultura con Albenga d’Autore 2026, la rassegna che porta nelle piazze della città libri, idee, musica, riflessioni, laboratori, spettacoli e creatività, trasformando il cuore della città in un grande salotto culturale a cielo aperto.

Per cinque giorni, le suggestive piazze del centro storico ospiteranno autori, divulgatori, giornalisti, artisti e protagonisti della scena culturale italiana, offrendo occasioni di incontro e confronto capaci di coniugare intrattenimento e approfondimento.

Presenza consolidata quella di Dario Vergassola, direttore artistico dell’evento, che accompagnerà il festival con il suo stile ironico e intelligente intervistando alcuni tra i più autorevoli protagonisti del panorama culturale nazionale.

Ad aprire il ciclo degli incontri serali sarà Germano Lanzoni, attore, autore e voce tra le più riconoscibili della comunicazione contemporanea, capace di raccontare con ironia e profondità i cambiamenti della società. A seguire salirà sul palco Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice tra le più seguite in Italia, punto di riferimento nel dibattito pubblico sui temi dell’educazione sentimentale, delle relazioni e della crescita personale.

Il 4 luglio sarà la volta di Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, divulgatrice e autrice apprezzata per la capacità di rendere accessibili temi complessi, seguita da Barbascura X, divulgatore, scrittore e performer tra i fenomeni culturali più originali degli ultimi anni, capace di coinvolgere migliaia di giovani con il suo linguaggio innovativo e irriverente.

Grande attesa anche per la serata del 5 luglio che vedrà protagonista Cathy La Torre, avvocata, attivista e autrice impegnata nella tutela dei diritti civili e nel contrasto alle discriminazioni, seguita da Pif, autore, regista, conduttore e volto amatissimo della televisione italiana, capace di raccontare temi sociali e di attualità con uno sguardo sempre originale e coinvolgente.

Accanto ai grandi nomi nazionali, Albenga d’Autore valorizzerà anche il mondo dell’editoria locale, la narrativa, la saggistica, la storia del territorio e la musica, offrendo uno spazio importante agli autori liguri e alle realtà culturali del comprensorio.

Qui tutte le informazioni sull’evento

PAROLE UBIKATE IN MARE PROSEGUE CON ANDRE SCANZI

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Sabato 4 luglio in piazza Sisto IV a Savona:

ANDREA SCANZI

Verranno a chiederti di Fabrizio De André

(PaperFirst)

Uno smisurato gesto d’affetto per un artista straordinario. De André è stato uno dei più straordinari intellettuali e cantautori del Novecento italiano. Faber ha ridefinito il concetto di canzone d’autore, trasformandola in una forma d’arte letteraria e poetica tra le più alte del nostro paese, sposando la poetica degli “ultimi”, l’anarchia, il pacifismo e la critica al potere e alla mentalità borghese perbenista. Questo libro è il ritratto d’amore di un poeta eterno, raffigurato da una delle penne più brillanti del panorama italiano, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi. Il libro perfetto sia per chi già lo conosce e vuole ritrovarlo, sia per chi vuole scoprirlo una volta per tutte. Nel migliore dei modi.

Qui il programma completo della serata

DOPPIO APPUNTAMENTO A BORGHETTO CON MASSIMO POLIDORO

Ad inaugurare l’edizione 2026 delle rassegne Serate & Pomeriggi d’Autore e Teatro nel Borgo a Borghetto sarà l’autore e divulgatore Massimo Polidoro.

Nell’ambito della rassegna Serate & Pomeriggi d’Autore, Massimo Polidoro, presenterà alle ore 18.00 “Il Mistero delle origini dell’uomo” Feltrinelli Editore presso la Sala Polivalente di Palazzo E. Pietracaprina. Nel suo libro, esplora le tappe fondamentali dell’evoluzione umana. L’opera, edita da Feltrinelli Editore, unisce storia, genetica e paleoantropologia per rispondere a grandi interrogativi: da dove veniamo, chi siamo e quale sarà il nostro futuro biologico sul pianeta.

“Darwin ha infranto questo incantesimo. Ma proprio per questo ci ha consegnato qualcosa di più grande: la libertà di costruire il nostro senso. Non perché ci sia stato imposto, ma perché possiamo sceglierlo.”

Da quando esistono gli esseri umani, esiste anche la domanda più antica di tutte: da dove veniamo? È una curiosità che attraversa culture, epoche e continenti e che ha prodotto mitologie, speculazioni filosofiche e, molto più tardi, tentativi scientifici di ricostruire il passato. Se da un lato il desiderio di conoscenza portava a farsi domande di questo tipo, alcuni hanno invece cercato di ignorare la risposta, anche tra gli scienziati. Indagare l’origine dell’uomo significava correre il rischio di mettere in discussione le credenze fondamentali su cui si reggevano il mondo, la società e perfino l’idea di sé, quindi poteva essere molto pericoloso. Sapere da dove veniamo, infatti, non è per forza rassicurante, e per lungo tempo il desiderio di proteggere un ordine granitico ha prevalso sul bisogno di comprendere.

Conducono Graziella Frasca Gallo e Sergio Badino.

L’appuntamento con Massimo Polidoro raddoppia alle ore 21.30 con la rassegna Teatro nel Borgo, nella suggestiva cornice della storica arena Cinema Vittoria.

Il divulgatore e collaboratore di Alberto Angela, porterà in scena “Una Vita ben spesa” un’avvincente spettacolo teatrale prodotto da Sava Produzioni Creative e tratto dall’omonimo libro edito da Mondadori Libri.

Che cos’è una vita ben spesa? Come possiamo trasformare il dubbio in comprensione e la meraviglia in idee rivoluzionarie? Ispirandosi al suo nuovo libro, Una vita ben spesa (Mondadori), Massimo Polidoro ci accompagna in un sorprendente viaggio nelle vite di Leonardo da Vinci, Charles Darwin e Albert Einstein. Tre giganti che, con intuizioni folgoranti ed errori illuminanti, hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo.

Sul palcoscenico, scopriremo la curiosità sconfinata di Leonardo, il coraggio di Darwin nel mettere in discussione l’ovvio e l’immaginazione di Einstein che sfida ogni dogma. Non è solo scienza: è un invito ad aprirci al nuovo, a guardare le sfide quotidiane con occhi audaci e a riconoscere il valore della conoscenza per orientare il nostro futuro.

Con storie emozionanti, immagini suggestive e riflessioni coinvolgenti, “Una vita ben spesa” risveglia la voglia di esplorare, di creare e di abbracciare il mondo come un infinito laboratorio di idee. Scopriremo come un semplice metodo di ricerca possa divenire un metodo di vita, capace di guidarci verso decisioni più libere e consapevoli.

Ogni parola, ogni scelta, ogni azione contribuisce a scrivere la nostra storia, e i maestri del passato ci spingono a non sprecare un solo istante. Preparatevi a scoprire una nuova prospettiva e il desiderio ardente di spendere la vita in modo più ricco e consapevole.

Qui i dettagli sull’evento

A FINALE TORNA IL WEST COAST MEETING

Fino al 5 luglio 2026 torna a Finale il “West Coast Meeting”, un ricco calendario di incontri con personaggi, politici e giornalisti.

VENERDÌ 3 LUGLIO

ORE 19.00

“PERCHÉ CERCATE TRA I MORTI COLUI CHE É VIVO?”

L’avventura umana di Marco Gallo

Con

ANTONIO GALLO

PAOLA CEVASCO

Genitori di Marco Gallo

ORE 21.00

“PROVE GENERALI DI FUTURO”

Come stiamo educando i giovani?

Con

ROBERTO RAVERA

Direttore della struttura complessa di Psicologia

ATS Liguria ASL 1

FRANCESCO BARBERIS

Coordinatore didattico ed educativo

Istituto sant’Anna di Torino

Interverrà in collegamento:

GIUSEPPE VALDITARA

Ministro dell’Istruzione e del Merito

_____________________

SABATO 4 LUGLIO

ORE 18.30

“DIMMI CHE NON MORIRÒ:

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA PROMESSA DI IMMORTALITÀ”

Con

ALESSANDRA GEROLIN

Docente di Filosofia Morale,

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

COSTANTINO ESPOSITO

Docente di Storia della Filosofia,

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

RICCARDO MANZOTTI

Docente di Filosofia Teoretica,

Università IULM, Milano

ORE 21.00

“LE FORZE CHE MUOVONO LA STORIA”

Popoli, identità e desideri, verso un nuovo ordine mondiale

Con

DARIO FABBRI

Giornalista

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DOMENICA 5 LUGLIO

ORE 19.00

“NON SI PUÓ MORIRE PER UN DOLLARO”

Incontro su Amadeo Peter Giannini

Con

GIORGIO VITTADINI

Presidente della Fondazione

per la Sussidiarietà

SIMONE AZZOAGLIO

Amministratore

Banco di Credito Azzoaglio

CRISTINA BOLLA

Presidente della Fondazione Centro

Studi Amadeo Peter Giannini

Interverrà in collegamento

MATTEO SALVINI

VICE presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Qui i dettagli sull’evento

A SPOTORNO C’E’ IL LUNA PARK

L’estate 2026 si illumina con il ritorno del Luna Park di Spotorno, pronto ad accogliere residenti, turisti e famiglie dal 27 giugno al 29 agosto nella suggestiva Località Serra. Per oltre due mesi, il parco divertimenti offrirà serate all’insegna dell’allegria, dell’adrenalina e dello svago, con attrazioni pensate per tutte le età, dalle giostre dedicate ai più piccoli fino alle attrazioni più emozionanti per ragazzi e adulti.

Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni dalle ore 20.00 all’1.00, trasformando ogni serata estiva in un’occasione speciale per vivere momenti di divertimento in compagnia, in un’atmosfera colorata e coinvolgente

Promozioni e iniziative speciali

Per rendere l’esperienza ancora più accessibile e coinvolgente, il Luna Park propone appuntamenti settimanali dedicati ai visitatori:

Martedì Promozione: prezzi speciali da 2 a 3 euro su una selezione di attrazioni (promozione non cumulabile con altre offerte).

Giovedì Speciale: oltre alle offerte dedicate, i visitatori potranno ricevere un gadget a sorpresa, fino a esaurimento scorte.

Un punto di riferimento dell’estate ligure. Con le sue luci, la musica, le attrazioni e l’atmosfera festosa, il Luna Park di Spotorno rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta la Riviera e dalle località turistiche limitrofe.

«Il divertimento che ti accende» è il motto dell’edizione 2026, un invito a vivere ogni serata come un’esperienza da condividere con amici e famiglia, tra emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili.

Informazioni utili

Località Serra – Spotorno (SV)

Dal 27 giugno al 29 agosto 2026

Aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle 01.00

Attrazioni per grandi e piccini

Promozioni speciali ogni martedì e giovedì

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social ufficiali del Luna Park di Spotorno o contattare l’organizzazione all’indirizzo email: lunaparkspotorno@gmail.com.

Qui i dettagli sul luna park

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.