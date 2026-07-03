Millesimo, Villa raggiunge Villar: ecco il nuovo giocatore del Millesimo

A Millesimo arriva il David Villa della Liguria. Si chiama Davide Villa il nuovo attaccante del Millesimo in Serie D. Non avrà ovviamente le qualità dell’ex calciatore spagnolo, ma i numeri sono comunque importanti anche per la nuova categoria.

L’anno scorso ha segnato 21 gol nel campionato di Eccellenza con il Rivasamba, mentre ha già giocato la Serie D in passato con la Lavagnese. Insomma, un profilo che conosce il campionato e che farà comodo all’attacco di Fabio Macchia.

Intanto continua il mercato dei giallorossi che hanno già confermato un blocco importante di giocatori e rimangono operativi per rinforzare la rosa. Qui il punto sulla possibile strategia.

Il comunicato

L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare il primo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D.

Arriva in giallorosso Davide Villa, grande attaccante classe 2002.

Nell’ultima stagione ha segnato ben 21 gol con la maglia del Rivasamba nel campionato di Eccellenza. Davide è cresciuto nella Primavera del Virtus Entella, passando poi nella Primavera dell’Empoli per poi avere una parentesi in serie C con il Carpi. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie della Lavagnese e del Rivasamba, tra serie D e Eccellenza.

Il commento della società: “Diamo un caloroso benvenuto a Davide, attaccante che ci ha molto colpito nell’ultima stagione. A lui va il nostro più grande In bocca al lupo, con la speranza di vivere insieme una grande stagione.”