Millesimo, ora è ufficiale: Joshua Malagrida in giallorosso

Il parco giovani del Millesimo si rinforza con Joshua Malagrida. Il classe 2008 è un nuovo giocatore giallorosso.
L’indiscrezione che circolava da tempo si è concretizzata con l’annuncio del club. L’anno scorso, per Malagrida, un’ottima stagione con il Pietra Ligure.
Il comunicato
L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare l’ottavo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D.
Arriva in giallorosso Joshua Malagrida, attaccante classe 2008.
Joshua vanta una grandissima crescita grazie al percorso fatto nel settore giovanile del Vado, dove si è fatto notare a suon di gol: ben 45 reti nella stagione 2021/2022 e altre 30 nella stagione 2023/2024. Ha partecipato al Torneo delle Regioni rappresentando la Liguria per ben due stagioni di fila.
Nella scorsa stagione ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi vestendo la maglia del Pietra Ligure.
Il commento della società: “Siamo felicissimi di accogliere Joshua e di averlo con noi il prossimo anno. Benvenuto in giallorosso.”
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