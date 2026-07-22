  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Serie d

Millesimo, ora è ufficiale: Joshua Malagrida in giallorosso

Dopo un anno al Pietra Ligure, l'esterno classe 2008 esordirà in Serie D

Generico luglio 2026

Il parco giovani del Millesimo si rinforza con Joshua Malagrida. Il classe 2008 è un nuovo giocatore giallorosso.

L’indiscrezione che circolava da tempo si è concretizzata con l’annuncio del club. L’anno scorso, per Malagrida, un’ottima stagione con il Pietra Ligure.

Il comunicato

L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare l’ottavo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D. 

Arriva in giallorosso Joshua Malagrida, attaccante classe 2008. 
Joshua vanta una grandissima crescita grazie al percorso fatto nel settore giovanile del Vado, dove si è fatto notare a suon di gol: ben 45 reti nella stagione 2021/2022 e altre 30 nella stagione 2023/2024. Ha partecipato al Torneo delle Regioni rappresentando la Liguria per ben due stagioni di fila.
Nella scorsa stagione ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi vestendo la maglia del Pietra Ligure.

Il commento della società: “Siamo felicissimi di accogliere Joshua e di averlo con noi il prossimo anno. Benvenuto in giallorosso.”

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.