Millesimo, lite in strada e ubriachezza molesta con resistenza a pubblico ufficiale: due denunce

Millesimo. Un 40enne pregiudicato italiano è stato fermato dai Carabinieri di Cairo nello scorso fine settimana per i reati di oltraggio, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per falsa attestazione sulla propria identità.
I militari dell’Arma sono intervenuti su richiesta degli avventori di un bar di Millesimo, esasperati dal comportamento molesto dell’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica. Grazie anche al supporto di una pattuglia di Cairo Montenotte l’aliquota Radiomobile è riuscita a contenerne le intemperanze dell’uomo ed accompagnarlo in caserma.
Sempre a Millesimo, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per placare gli animi di un gruppo di soggetti intenti a litigare. E’ stato di conseguenza denunciato un 18enne italiano per aver opposto resistenza nei confronti dei militari e per essersi rifiutato di fornire le sue generalità.
Sei un tutto le persone deferite in stato di libertà nel savonese durante il fine settimana appena trascorso, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri per la prevenzione e la repressione degli illeciti.