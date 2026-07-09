Millesimo, il sindaco replica alla minoranza: “Le feste di successo non si fanno con camomilla e silenzio”

Millesimo. “Ci rassicura sapere che la capogruppo di “SìAmoMillesimo”, Manuela Benzi, vegli sul sonno dei cittadini contando al secondo i minuti di musica. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale invita ad abbandonare i toni da “tragedia greca” sfoderati per venti minuti di canzoni in più”.

A parlare è il sindaco Francesco Garofano, replicando alle accuse mosse dall’opposizione sull’evento dello scorso 4 luglio.

“Il fine settimana in Piazza Italia non è stato un attentato all’ordine pubblico, ma il successo del “Luglio Millesimese”, nato dalla collaborazione con la Proloco per riportare vita e famiglie nel cuore del paese – prosegue il primo cittadino – Questa Amministrazione crede fermamente in una visione dinamica del borgo, che porti gli eventi a tappe direttamente nelle piazze del centro storico, superando finalmente la vecchia abitudine di confinarli esclusivamente all’interno del parco festeggiamenti di Viale Mameli. Si tratta di un progetto strategico supportato da azioni concrete, come l’aver già concesso alla Proloco la nuova sede centrale nei locali dell’ex consultorio”.

“Vedere il cuore del paese gremito per il concerto del venerdì e per i DJ del sabato è un segnale straordinario per la comunità e per le attività commerciali. Liquidare tutto questo parlando di “alcol a fiumi” per un piccolo sforamento orario ci sembra decisamente esagerato – ribatte Garofano – I rari e isolati contrasti, subito gestiti, sono fisiologici nei grandi eventi e non cancellano il valore dell’iniziativa. Se la minoranza possiede una ricetta per fare feste di successo a base di camomilla e silenzio a mezzanotte, può iscriversi alla Proloco e proporla. Millesimo finalmente fa squadra; spiace che qualcuno preferisca fare il guardalinee col cronometro in mano”.

E prosegue: “Troviamo altrettanto stucchevole il tentativo di collegare gli eventi estivi alla situazione dei cimiteri. Ricordiamo che il Comune garantisce la pulizia mensile regolare delle aree comuni e ha attualmente aperto un cantiere per la costruzione di nuovi loculi. Se poi alcune singole tombe private versano nell’incuria, la capogruppo sa bene che il decoro spetta per legge ai privati concessionari e non agli operai comunali. Invitiamo la minoranza a vivere l’estate con più serenità: una piazza piena di vita è il segno di un paese che cresce, non di un borgo in decadenza”.