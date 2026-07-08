  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Acquisto per la porta

Millesimo, il quarto rinforzo è Alessandro Sciascia

Il portiere classe 2008 arriva dalla Carcarese dopo il percorso nei vivai di Vado e Sampdoria

Generico luglio 2026

Il Millesimo continua a muoversi sul mercato e mette a segno il quarto acquisto in vista della stagione 2026/27. Il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo del portiere Alessandro Sciascia, classe 2008, giovane profilo sul quale la società ha deciso di puntare per rinforzare il reparto degli estremi difensori.

Sciascia è cresciuto calcisticamente tra due settori giovanili di prestigio, iniziando il proprio percorso al Vado prima di approdare alla Sampdoria, dove ha vestito la maglia blucerchiata per otto stagioni. Successivamente ha maturato esperienza con la formazione Juniores d’Eccellenza del Celle Varazze, mentre nell’ultima annata ha difeso i pali della Carcarese.

Con questo innesto il Millesimo conferma la volontà di investire su giovani di prospettiva, aggiungendo alla rosa un portiere che potrà proseguire il proprio percorso di crescita in giallorosso.

Nel presentare il nuovo acquisto, la società ha accolto così Sciascia: “Diamo il benvenuto ad Alessandro, profilo di grande potenziale nel quale crediamo molto. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la prossima stagione in maglia giallorossa”.

Più informazioni
leggi anche
Generico luglio 2026
La conferenza stampa
Eccellenza, Carcarese: torna Dino Vercelli, è lui il nuovo presidente
Generico luglio 2026
Colpo granata
Il Pontelungo alza il muro: ufficiale Juan Pablo Gargiulo
Generico luglio 2026
Prima categoria
Nolese, doppio colpo in attacco: arrivano Pittalis e Sciutto
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.