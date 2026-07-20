Millesimo, arriva il settimo rinforzo: ufficiale il giovane difensore Marco Ferraro

Il Millesimo continua a investire sui giovani e mette a segno il settimo colpo del proprio mercato in vista della stagione 2026/27. La società giallorossa ha infatti annunciato l’arrivo del difensore Marco Ferraro, classe 2008.

Valbormidese di nascita, Ferraro ha iniziato il proprio percorso calcistico tra Cengio e Carcarese prima di approdare al settore giovanile del Genoa, dove ha completato gran parte della propria formazione, vestendo la maglia rossoblù dall’Under 13 fino all’Under 18.

Nella seconda parte della scorsa stagione è tornato alla Carcarese, debuttando in prima squadra e mettendosi subito in evidenza con due reti, nonostante la giovane età.

Con questo innesto il Millesimo aggiunge un altro prospetto di grande interesse alla propria rosa, confermando la linea intrapresa dalla società, orientata a valorizzare giovani di talento del territorio. Nel comunicato ufficiale il club ha accolto Ferraro con entusiasmo, definendolo “un altro talento valbormidese che si unisce al nostro progetto” e augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni in maglia giallorossa.